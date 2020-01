100ANNI CONFAGRICOLTURA, ENEL: INCREMENTARE QUOTE ENERGIA RINNOVABILE

Tra i temi più importanti, tra quelli discussi nel corso della celebrazione dei cento anni di Confagricoltura, il panel Innovazione, finanza e infrastrutture.

Solfaroli di Enel ha sottolineato la necessità di incrementare le quote di energia rinnovabile: “Dobbiamo affrontare il problema dei cambiamenti climatici. Da anni abbiamo avviato la decarbonizzazione per confermare la centralità della sostenibilità ambientale. Abbiamo un piano nazionale di energia molto ambizioso che impatta sui settori industriale e agricolo. Possiamo raggiungere questo obiettivo se puntiamo sull’energia rinnovabile. Per far questo dobbiamo superare i differenti iter burocratici che variano da regione a regione. Ma andiamo oltre puntiamo all’agrivoltaico con sperimentazioni che mirano a produrre anche foraggio”, ha spiegato.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-