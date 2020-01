100ANNI CONFAGRICOLTURA, MELONI: IDENTITA E FUTURO LE GAMBE DEL PAESE. VALORE ITALIA NELLA QUALITA CHE CI DISTINGUE. MOZIONE IN PARLAMENTO. VIDEO

Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ha chiuso la sessione plenaria nel corso della celebrazione per i 100 anni della Confagricoltura, partendo dalla centralità del concetto di identità: “Il valore dell’Italia non è dato dal livello quantitativo ma da quello qualitativo: questo non ce lo potranno mai copiare. L’Identità serve solo se la utilizzeremo per aggredire il futuro. L’agricoltura incarna questo valore, avendo però una visione che oggi ci manca. La politica deve confrontarsi con gli attori interni ed esterni dell’economia e difendere gli interessi nazionali, dobbiamo puntare ad avere meno burocrazia, anche in Europa. Per questo abbiamo deciso di portare una mozione per il 17 febbraio in parlamento che parte dal tema del nutriscore, ma che è aperta alle istanze del comparto”.

"Tranquilizzo tutti, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti non è iscritto a Fratelli D'Italia ma condividiamo il fatto che in questa epoca il tema dell'identità e del futuro siano le due gambe sulle quali l'Italia dovrebbe camminare". Ironizza poi la Meloni nel corso del suo intervento. E spiega che "senza identità noi non siamo niente".

Secondo la Meloni l'identità di un Paese "è ciò che ci definisce e la cosa più preziosa che abbiamo. Soprattutto nell'epoca della globalizzazione - prosegue - quando il valore e il ruolo dell'Italia non consistono nella quantità delle produzioni ma nella qualità".

