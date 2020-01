100ANNI CONFAGRICOLTURA, NEW HOLLAND: VICINI AD AGRICOLTORI NELLA SOSTENIBILITA

Carlo Lambro, brand president di New Holland ha chiuso il panel nel corso della celebrazione per i 100 anni della Confagricoltura, affrontando il tema dell’innovazione: “Abbiamo cercato di essere vicini agli agricoltori anche con la sostenibilità: fare di più con meno risorse. Ci siamo mossi su diverse strade. La prima è dell’impresa 4.0, attraverso la collaborazione con le università e con le Start up. Abbiamo inoltre sviluppato progetti per energie alternative, come metano e biometano, dove l’Italia è leader”.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-