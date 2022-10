20 anni di CAR, Pallottini: mercato di Roma leader in Italia ed Europa, ma puntiamo sulla tecnologia e la formazione. VIDEOINTERVISTA

"Per chi come me si è dedicato a questa struttura c'è una forte emozione. C'è soddisfazione non solo per essere arrivati fin qui, ma per aver costruito come sistema dei mercati all'ingrosso una leadership del mercato di Roma in Italia e in Europa che non mi sarei mai aspettato".

Così ad AGRICOLAE Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati in occasione della celebrazione dei 20 anni di nascita del CAR, il Centro Agroalimentare di Roma.

"La sfida ora riguarda quello che verrà dopo, ci sentiamo più attrezzati per affrontare il futuro. Il CAR immaginato oggi non può essere quello di 20 fa, deve essere attenti a certi principi più vocati a certe novità e passi. Uno è la sostenibilità, l'altro è la digitalizzazione e poi c'è la formazione, Quest'ultima perché credo che queste strutture devono diventare poli di servizi. Parlo di una formazione non accademica, ma professionale e legata ai mestieri dell'agroalimentare. C'è bisogno di gente che conosca come gestire i vari reparti, che non è banale", conclude Pallottini.