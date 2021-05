20 anni di multifunzionalità, Prandini: ripartire da agricoltura dei record. Più reddito da sostenibilità

La legge di Orientamento come modello guida di un percorso di cambiamento che sappia guardare oltre e intraprendere strade nuove, a partire dalle sfide dell’agricoltura sostenibile – una “possibilità per avere maggiore redditualità” - fino alla lotta al caporalato per cui occorre giusto equilibrio tra gli stati membri dell’Ue. Ma anche la ripartenza di 360 esercizi e degli agriturismi che nei prossimi 3-4 mesi generanno un valore di 30 mld di euro e l’export e quello dell’autosufficienza produttiva. Queste le linee tracciate dal presidente Coldiretti Ettore Prandini a chiusura dell’evento Coldiretti a Roma “Gli italiani e l’agricoltura al tempo del Covid, 2001-2021, 20 anni di multifunzionalità. L’agricoltura dei record da cui ripartire”.

Con un ringraziamento al ministro delle Politiche Agricole Patuanelli che “proprio nelle ultime ore è riuscito ad ottenere un’ulteriore possibilità di crescita e sviluppo sul Recovery con una valorizzazione di ulteriori 2 miliardi per le imprese a favore della transizione ecologica”.

“All’inizio del percorso sulla legge dell’orientamento – ha ricordato Prandini durante l’evento - che venivamo quasi derisi dalle altre rappresentanze agricole che la banalizzavano, dicendo che non erano questi gli strumenti che servivano all’agricoltura. I numeri ci dimostrano che oggi il fatturato è superiore ai 12 miliardi grazie alle iniziative presenti e all’applicazione ulteriore della legge di orientamento. Se oggi possiamo parlare di un ritorno ai giovani all’agricoltura è legato alla legge di orientamento di 20 anni fa. E’ grazie all’intuizione di dare alle imprese agricole la possibilità di diversificare la loro attività e aprirsi alla società che nei giovani è emersa la voglia di tornare a occuparsi di agricoltura. Così possiamo far capire ai giovani la cultura italiana e far vivere la bellezza e la qualità dei territori e della biodiversità che è un valore che il nostro Paese sa interpretare più di chiunque altro a livello mondiale. E’un bene che ci è stato dato in dono che dobbiamo proteggere e valorizzare in termini di racconto e distintività del modello produttivo”.

“Il mondo imprenditoriale si divide in due categorie: quelli che difendono l’esistente e gli imprenditori che capiscono dove sta andando il mondo e che devono essere i primi a interpretare come intraprendere strade nuove. Sarebbe facile per me oggi difendere il sistema per come l’abbiamo conosciuto, non aprirci al tema delle energie rinnovabili o alle sfide della sostenibilità e a sposare le volontà dei cittadini tutelando però gli interessi delle nostre imprese. Coldiretti non solo vuole spingere perché le proprie aziende siano sostenibili. Già oggi lo siamo a livello mondiale. Ma guai a fermarci. Bisogna essere ancora ancora più distintivi di quanto lo siamo stati fino ad oggi per avere anche un ritorno economico dell’attività. Siamo convinti che nell’agricoltura sostenibile ci sia una possibilità per avere maggiore redditualità”

“La lotta dal caporalato l’abbiamo fatta dal primo giorno. Le forme di sfruttamento della manodopera oggi non sono più ammissibili. Il tema va posto in una discussione più ampia a livello europeo nel portare un giusto equilibrio tra gli stati membri ma anche nella Pac”.

“Sostenibilità, biodiversità, multifunzionalità diventano una grandissima possibilità per le nostre imprese agrituristiche ed enoturistiche ma anche dei birrifici agricole, fattorie didattiche, di mercati e dello streetfood di carattere agricolo. Tutto questo è collegato anche il tema del sociale, anche grazie alla legge di orientamento. Con Martina siamo riusciti contro la volontà di molti a realizzare l’obbligo dell’origine. Italia e Francia ha colto la sfida nel rapporto con il cittadino sull’obbligo dell’origine in etichetta e a premiare un modello di impresa diverso rispetto al resto del mondo”

Sulla ripartenza Prandini ha sottolineato “Oggi è grande giorno, l’attività di riapertura. Oggi riaprono 360mila esercizi, che possono ripartire con un’attività nuova, sperando che il tema del Covid sia definitivamente superato”.

Prandini ha sottolineato il contributo fortissimo dato da Coldiretti e dall’agricoltura italiana nel periodo di emergenza ma anche come sia necessario, in termini di sfide per il futuro porsi “il tema della capacità di esportazione del cibo italiano e per fare apprezzare dai cittadini di tutto il mondo la nostra biodiversità e il suo patrimonio di carattere culturale”.

Con la ripartenza gli agriturismi diventeranno centrali, con la volontà di 1 cittadino su 5 che già oggi vorrà trascorrere le proprie vacanze in un agriturismo: 30 mld di euro sarà un valore che genereremo nei prossimi 3-4 mesi. Un valore importante, anche per le persone che non sono state sostenute in momento di difficoltà.

Oggi è un momento in cui la ricchezza va riprodotta e offerta alle istituzioni per dare certezze alle future generazioni e a un modello che l’agricoltura vuole adottare rispetto alle sfide del Recovery e al tema dei cambiamenti climatici. Oggi dobbiamo poter realizzare le infrastrutture che ci permetteranno di produrre più cibo: nell’arco di 10 anni dobbiamo essere autosufficienti in tutte le filiere produttive.

Se sapremo creare le condizioni come è successo 20 anni fa, in un rapporto diretto tra chi fa rappresentanza e la politica italiana, siamo convinti che questa sfida la vinceremo.