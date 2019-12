2019-2020, GIANSANTI, INNOVAZIONE E STRATEGIA NAZIONALE PER FAR FRONTE A COMPETITOR SEMPRE PIU AGGRESSIVI

"Ci sono note belle", per il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, nella legge di Bilancio. "Abbiamo finalmente delle attenzioni verso le innovazioni, un tema importante perché in Italia resta dramamtico il gap in questo senso, per poter competere con il mercato globale". "Il 2019 - spiega ad AGRICOLAE tracciando il 2019 e pensando al 2020 - mostra sempre di più con evidenza i danni del cambiamento climatico subiti dal comparto agricolo e non solo, assieme alle specie aliene come la cimice e la xylella che hanno provocato danni devastanti in molteplici comparti del Primario. Auspichiamo dunque che nel 2020 si possa andare verso una strategia nazionale per risolvere queste emergenze anche attraverso una profonda riflessione sulle filiere agricole al fine di potenziarle a fronte dei competitor stranieri che diventano ogni giorno piu forti e aggressivi di noi a causa dei costi del paese e della vita piu bassi dei nostri", aggiunge. "Ricordiamo inoltre - conclude infine - una riforma della Pac che è ancora tutta da giocare a livello europeo".

