2019-2020, MERCURI: PIU ATTENZIONE A CRESCITA IMPRESE E MENO CONFLITTO POLITICO. NON MORTIFICARE SETTORE

"Ci aspettiamo un governo che governi e che si preoccupi di piu dei problemi degli italiani e delle imprese che fanno fatica ad andare avanti nell'incertezza piu assoluta e meno degli attriti politici interni". Questo l'auspicio del presidente dell'Alleanza delle cooperative agroalimentari Giorgio Mercuri per il 2020. "Abbiamo bisogno di stabilità e certezze per poter vincere le sfide che ci aspettano. Il 2019 è stato un anno particolare con tensioni e cambio di governo in un momento in cui per il comparto non sono mancati i problemi. In molte regioni non sono partiti ancora i Psr, restano aperte le questioni Xylella e Cimice asiatica e c'è da lavorare su tutta la partita della Pac. Il nostro ministro ha bisogno di un forte sostegno politico che gli permetta di imporsi a Bruxelles ai tavoli dove si decide", prosegue.

"Il mondo cooperativo nel settore agroalimentare ce la sta mettendo tutta, nonostante i dazi e la Brexit. Noi come imprese ci aspettiamo di essere supportati a fronte delle sfide che ci aspettano senza essere ulteriormente tassati", insiste Mercuri. "L'agroalimentare italiano è il primo a livello mondiale e reputiamo che le tasse come la Sugar e Plastic tax servano solo a fare cassa in modo miope all'interno del bilancio dello stato sulle spalle delle imprese che faticano ogni giorno per guadagnare spazi di mercato. Una mortificazione delle aziende che quotidianamento lavorano all'insegna della sostenibilità ambientale e sociale. Ci auguriamo che il governo nel 2020 trovi una soluzione per fare cassa in altro modo", conclude.

