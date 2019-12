2019-2020, VERRASCINA: AGRICOLTURA HA CAPACITA DI ADATTAMENTO MAGGIORE RISPETTO AD ALTRI COMPARTI. MA ORA ABBIA STABILITA

"Si chiude un anno con una Manovra blindata che comunque da un po di attenzione al comparto Primario sebbene non ci sia un cambio di passo. Possiamo esprimere una moderata soddisfazione". Così ad AGRICOLAE il presidente della Copagri Franco Verrascina nel tracciare il 2019 e guardando al 2020. "Ora servono scelte coraggiose per il futuro e il Collegato agricolo sarà un banco di prova per il paese e per il settore. Bene in questa manovra le misure relative all'Agricoltura 4.0, ai mutui agevolati, all'agricoltura di precisione. Ma bisognerà lavorare sulla mancanza di misure per una reale sburocratizzazione delle imprese agricole e ribadiamo la nostra contrarietà ad ulteriori tasse come la Sugar tax e la Plastic Tax", prosegue ancora. Bene gli interventi per Franco Verrascina a contrasto della Xylella e della cimice asiatica "ma bisogna proseguire per far fronte a queste emergenze che rischiano di mettere in ginocchio intere produzioni. L'agricoltura ha una capacità di adattamento che altri comparti produttivi non possiedono ma non bisogna per questo motivo approfittarne. Su questo settore bisogna insistere perché l'Italia deriva dal Settore Primario. Poi viene tutto il resto", conclude. "L'Agricoltura - ricorda infine - ha bisogno di stabilità e non può permettersi di confrontarsi ogni anno con un ministro e uno schieramento politico diverso".

