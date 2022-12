2022-2023, l’editoriale di Ettore Prandini: di questi anni resterà l’eco nella storia, ma nessun beneficio spostando il cibo dalla terra ai laboratori

Del 2022 rimarrà l’eco nella storia. Su questo ci sono pochi dubbi. È scoppiata una guerra impensabile alle porte dell’Europa che cambierà, inevitabilmente, il nostro modo di vedere il mondo. E sono emerse ancora una volta, dopo lo stress test della pandemia e l’innesco del conflitto in Ucraina, tutte le grandi falle del modello di governo della globalizzazione portato avanti dalla caduta del muro di Berlino in poi.

In questo contesto, molto dinamico e imprevedibile, il sistema agroalimentare italiano ha mostrato una capacità di adattamento unica nel suo genere. Prima la pandemia ha rivoluzionato i mercati, poi la guerra ha fatto schizzare alle stelle i costi di energia e fertilizzanti, cresciuti rispettivamente del 300% e del 200% e ancora le catastrofi climatiche, e in particolare la siccità, hanno devastato uno dei bacini più fertili del paese con una perdita stimata per gli agricoltori intorno ai 6 miliardi solo per il 2022. A questo si aggiungono i ritardi accumulati dal nostro sistema infrastrutturale, che secondo le stime più recenti fanno perdere all’Italia ogni anno circa 77 miliardi di export, di cui 8 riconducibili al cibo made in Italy.

Ma nonostante questo quadro di marcata difficoltà il 2022 sarà ricordato probabilmente come l’anno in cui l’export agroalimentare nazionale supererà i 60 miliardi di euro. Da gennaio a luglio di quest’anno, infatti, i nostri produttori hanno esportato cibo per quasi 35 miliardi, facendo registrare un incremento di poco superiore al 18% rispetto allo scorso anno, dove fu raggiunto il record dei 52 miliardi di export. Se era prevedibile che la spinta inflattiva causata dalla guerra spingesse i prezzi, meno lo era per i volumi, che crescono in tutti i segmenti più rappresentativi del made in Italy agroalimentare come pasta, vino, formaggi, prosciutti e conserve di pomodoro. Nonostante i costi della logistica, che pandemia e guerra hanno spinto verso l’alto, cresciamo nei paesi terzi (+16%) quasi quanto negli scambi con i nostri partner europei (+ 21%).

Vai poi debitamente sottolineato che questa crescita del settore, che dura da anni, è stata accompagnata da un virtuosismo ambientale dell’agricoltura che forse in Europa non ha pari. Le emissioni dell’agricoltura italiana sono infatti arretrate negli ultimi 30 anni di circa l’11% e la superficie a biologico è oggi la più importante d’Europa (16% della superficie agricola nazionale contro la media Europa dell’8%).

Dietro questi importanti risultati non possiamo però nascondere una realtà che in molte componenti soffre molto e che in molte altre ha necessità di respirare dopo immani sforzi di ristrutturazione dei modelli produttivi. E questo ci porta a fare delle considerazioni che coinvolgono la sfera politica, tanto a livello nazionale che comunitario.

La prima riguarda il PNRR. Anche in questo campo i protagonisti del sistema agroalimentare nazionale, le filiere, hanno mostrato una capacità di attivazione progettuale che forse non ha pari in altri campi. E sarebbe il caso di assecondarla quanto più possibile, vista la capacità di costruire valore dei nostri sistemi agroalimentari. In secondo luogo il PNRR offre opportunità inedite sotto il profilo delle infrastrutture. In quelle a servizio dell’ambiente crediamo sia improrogabile intervenire, attraverso la realizzazione di invasi, sulla raccolta delle acque e il successivo reimpiego per produrre energia e irrigare i campi. Per le infrastrutture a servizio dell’economia occorre recuperare il gap logistico che ci separa dai primi del mondo. Attualmente siamo tra le prime otto economie del mondo ma diciassettesimi per indice di infrastrutturazione logistica, il PNRR deve necessariamente essere l’occasione per fare un salto.

La seconda considerazione riguarda l’Europa, nel cui ruolo continuiamo a credere fermamente ma che non può pensare di continuare ad innalzare gli standard ambientali mentre il resto del mondo ma quello che gli pare. In questo modo fare un chilo di carne in Brasile o in Nord America costa in media 3 e 2 euro in meno rispetto alla media europea. Se continuiamo così rinunceremo alla nostra agricoltura per esportare inquinamento e importare insicurezza nei nostri piatti. La parola d’ordine deve essere convergenza negli standard, reciprocità delle regole, altrimenti non facciamo né un buon servizio alla lotta al cambiamento climatico, né ai nostri cittadini.

Una delle espressioni che più ha fatto discutere nel 2022 è “sovranità alimentare”. È stata usata in modo bipartisan da Macron e dalla Meloni per intitolare i loro ministeri dell’agricoltura e io credo che abbiano fatto bene entrambi se come me credono che dietro questa espressione ci sia la volontà non di proteggersi, ma di difendere il potenziale che i sistemi agricoli esprimono dal punto di vista non solo economico, ma anche e soprattuto ambientale, culturale e sociale. In questo spazio di sovranità delle politiche europee e nazionali va, infine, scongiurata un’altra questione, che ha caratterizzato il dibattito nel 2022 lo farà anche nei prossimi mesi e anni: il cibo sintetico. Pensare ad un futuro di cibo prodotto in laboratorio non può essere la risposta ai cambiamenti climatici. Spostare il cibo dalla terra ai laboratori non potrà portare alcun beneficio, ma solo disastri.

Concludo infine con un messaggio di ringraziamento per questi anni di lavoro di Agricolae e un messaggio di impegno proficuo per le sfide future.

Ettore Prandini

Presidente Coldiretti