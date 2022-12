2022-2023, l’editoriale di Fabio Massimo Pallottini: sfide si chiamano sviluppo, efficienza, innovazione, resilienza e capacità di risposta al cambiamento

Un augurio di cuore da e per i Mercati italiani. Il 2022 ci sta salutando. È stato un anno impegnativo, denso di sfide. Iniziato con il COVID che ancora condizionava la nostra vita sociale ( ed economica), è proseguito con l’irrompere drammatico di una guerra tanto inaspettata quanto inaccettabile. Le conseguenze hanno impattato sui costi in modo violento, in parte in misura giustificata ma in parte molto meno. Il risultato è stato un tsunami che ha colpito duramente il nostro settore.

I Mercati all’ingrosso italiani hanno continuato a svolgere fino in fondo il loro mestiere: offrire ai dettaglianti e ai ristoratori (e attraverso dì loro ai consumatori) prodotti di qualità alle migliori condizioni e rappresentare un'opportunità unica per il nostro sistema produttivo agroalimentare.

L’anno si chiude con la sfida del PNRR, i cui fondi si sono resi disponibili innanzitutto grazie al lavoro che ha portato avanti Italmercati.

Il 2023 si annuncia un anno ancora più sfidante: consolidare il processo dì crescita e riportare i Mercati nel ruolo centrale che occupano nelle filiere dei prodotti freschissimi. Le sfide si chiamano sviluppo, efficienza, innovazione, resilienza e capacità di risposta al cambiamento.

Oggi è il momento degli auguri. A tutti coloro che lavorano nei Mercati, che frequentano i Mercati stessi e che li riforniscono ogni giorno. Per un 2023 pieno di risultati positivi".

Fabio Massimo Pallottini

Presidente di Italmercati - Rete D'imprese