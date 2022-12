2022-2023, l’editoriale di Francesco Lollobrigida: difendere legame millenario tra la terra e gli italiani per seminare l’Italia del futuro

Il nostro settore agroalimentare è un pilastro della cultura e dello stile di vita italiano. In questo campo il Made in Italy rappresenta una grande opportunità di promozione all’estero e ha ricadute positive sull’intero sistema Italia. Partendo dal riconoscimento dell’importanza del ruolo strategico delle nostre eccellenze, nasce l’obiettivo di tutelarle e valorizzarle. Per questo motivo il ministero dell’Agricoltura è diventato anche della Sovranità alimentare, oltre che delle Foreste. Un cambio di nome che rende esplicita la volontà di difendere quel legame millenario tra la terra e gli italiani.

Sovranità alimentare, infatti, è il diritto di un popolo di scegliere il proprio modello produttivo difendendo i diritti dei lavoratori, la sostenibilità ambientale, la valorizzazione dei prodotti. Allo stesso tempo, però, è anche il diritto a mangiare cibi di qualità rispetto alla standardizzazione.

L’Italia è leader e una superpotenza per qualità, tradizioni, territori, biodiversità. Difficilmente siamo in grado di competere sulla quantità, ed è per questo che dobbiamo sempre più investire sulle eccellenze che sappiamo produrre. Noi crediamo nel rapporto tra cibo e ambiente, alimentazione e tradizioni, biodiversità e presidio del territorio, produzione e dignità di chi ne è protagonista, ovvero gli agricoltori e le imprese.

Per questo ci siamo fin da subito messi al lavoro per esaltare e sostenere le nostre produzioni, che sono sinonimo di eccellenza, puntando a un efficientamento del sistema da attuare con il coinvolgimento di tutti i suoi protagonisti.

Dobbiamo lottare per difendere le eccellenze di cui siamo portatori e, allo stesso tempo,ritrovare un sano orgoglio nazionale. Un concetto che non si traduce in autarchia o sovranismo bensì in identità e tradizioni, di cui non possiamo non essere consapevoli: solo così possiamo tornare a contare sullo scenario internazionale.

Vogliamo sostenere questo comparto e le nostre intenzioni sono confermate dai provvedimenti della Legge di Stabilità. Nella Manovra abbiamo inserito una serie di punti fondamentali per il mondo agricolo e agroalimentare. Il Fondo per la Sovranità alimentare, con 100 milioni di euro, servirà ad aiutare e rilanciare le filiere agricole, dando anche la possibilità di valorizzare quei prodotti che rischiano di scomparire.

Abbiamo voluto affiancare a questo un altro fondo altrettanto importante, da 225 milioni e dedicato all’innovazione, perché solo investendo in ricerca possiamo seminare l’Italia del futuro. Abbiamo garantito ancora una volta l’esonero contributivo per le assunzioni e la de-contribuzione per giovani imprenditori agricoli e l’esenzione dei redditi dominicali e agrari dall’Irpef.

Non abbiamo dimenticato le famiglie più deboli: 500 milioni di euro saranno messi a disposizione di chi vive un momento di difficoltà per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

Misure fondamentali, che si aggiungono alle molte altre che siamo riusciti a inserire, in tempi record, in questa manovra. Provvedimenti che confermano come l’obiettivo del Governo Meloni sia quello di dare risposte concrete e immediate agli italiani. Per farlo dobbiamo lavorare in Italia ma anche e soprattutto nei consessi internazionali.

In Europa abbiamo raggiunto risultati significativi riuscendo ad evitare che vino e carne perdessero la possibilità di essere promossi e sostenuti, con la motivazione che alcune Nazioni europee volevano imporre di bollarli come dannosi per la salute.

Abbiamo portato avanti la battaglia contro il Nutriscore e il suo rinvio al 2024 è un primo risultato importante. Continuiamo a pensare che questo strumento nasca per condizionare i cittadini e non per informarli, come noi riteniamo sia doveroso fare.

Abbiamo ottenuto traguardi considerevoli sul fronte della pesca, uscendo dall’Agrifish di Bruxelles con un accordo che prevede una riduzione dei limiti di cattura di pesca per i gamberi, un incremento per la quota italiana di pesca del tonno rosso e la possibilità di pescare l'anguilla anche nel mese di dicembre.

La pesca, infatti, è un altro dei settori che va incentivato. Per troppo tempo si è pagato per non far pescare in Italia. Noi, invece,dobbiamo invertire questa tendenza. Il pesce del Mediterraneo è tra i più preziosi. Bisogna mantenere inalterato l’ecosistema ma anche garantire la nostra flotta peschereccia un sostegno. Dobbiamo equilibrare la sostenibilità con la necessità di mantenere inalterata una filiera che per noi è stata sempre strategica e che vogliamo sostenere anche con l’estensione del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti, una misura valida per tutto il comparto agricolo.

Condividiamo la necessità di ridurre l’uso di fitofarmaci, ma riteniamo che in parallelo occorra sviluppare la capacità di far emergere dalla ricerca metodi sostitutivi efficaci, che permettano di avere produzioni sufficienti per non dover ricorrere a forniture da Nazioni che non rispettano alcuna regola sull’utilizzo dei pesticidi.

Anche grazie al lavoro del ministero che ho l’onore e l’onere di guidare, oggi il dibattito è acceso sui cibi sintetici: sugli alimenti realizzati in laboratorio la nostra opposizione sarà ferma e determinata, perché i prodotti artificiali sono l’esatto opposto della Sovranità alimentare, della Dieta Mediterranea che è definita patrimonio dell’umanità, della biodiversità. Valori e tradizioni che per noi non sono negoziabili.

Anche sulla fauna selvatica abbiamo preso un impegno chiaro, affrontando una situazione ormai arrivata ben oltre il limite di sicurezza e tollerabilità, su cui il territorio richiamava l’attenzione da tempo senza ricevere risposte. Le polemiche pretestuose, che si sono sollevate negli ultimi giorni, non servono che a coprire il fatto che quello inserito nella Legge di Stabilità è un provvedimento necessario, a tutela dell’ambiente, della salute e dell’economia. Sono state individuate una serie di soluzioni, tra cui quella della selezione che rappresenta solo l’ultima ratio se le altre misure non fossero sufficienti ad arginare i problemi che ben conosciamo.

L’elemento del lavoro è centrale per rilanciare la nostra Nazione. Abbiamo visto, in questi anni, il ripetersi di scandali. Inaccettabile. Ed è per questo che uno dei primi atti che ho firmato, in collaborazione con il ministero del Lavoro, e di cui sono orgoglioso, è il decreto sulla condizionalità. Un provvedimento che prevede ulteriori sanzioni a chi del lavoro nero e irregolare fa un deprecabile stile aziendale.

Uno dei nostri obiettivi, infatti, è mettere la parola fine alla piaga del caporalato in Italia. Perché chi sfrutta gli altri fa due cose che non possiamo più tollerare: rende schiavi i lavoratori e mette in atto una concorrenza sleale nei confronti di tanti imprenditori onesti.

Anche per questo abbiamo semplificato il sistema con la possibilità di assunzione con contratti di 45 giorni annui, per garantire maggior flessibilità in un settore che è soggetto, tra gli altri, agli eventi naturali che ne determinano la produzione.

Possiamo far tornare a correre questo comparto e la Nazione intera anche superando quei processi burocratici che, in alcuni casi, anzi troppo spesso rappresentano un ostacolo per assicurare il buon funzionamento della macchina ministeriale e dare risposte concrete agli operatori del settore, aumentando il personale in forza al Masaf. Nessuna assunzione a pioggia, come qualcuno maliziosamente ha avuto il coraggio di affermare, ma maggiore dotazione di personale a difesa dei nostri prodotti e delle nostre filiere.

In questo percorso è fondamentale fare sistema tra tutti gli operatori coinvolti, a cominciare da associazioni di settore,istituzioni, distribuzione e, in un’azione sinergica, tutti i ministeri.

Inoltre in questi primi due mesi ho avuto la possibilità di incontrare i docenti e gli studenti degli istituti agrari ed alberghieri. Scuole specializzate che formano generazioni di cui andare fieri. Coltivando questi studi, infatti, diventano loro i primi custodi e interpreti della grande ricchezza che il mondo agricolo e agroalimentare italiano rappresenta. Un mondo che oggi si trova di fronte alla sfida di conservare le nostre tradizioni, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Non per snaturare le nostre potenzialità ma per esaltarle.

Il Governo Meloni è nato per questo: per esaltare le eccellenze italiane in tutti i campi.Per affrontare problemi troppo a lungo ignorati. Per fornire risposte a domande finora inascoltate, ridare orgoglio a una Nazione che troppi italiani per primi hanno svilito e dipinta come debole. L’Italia deve scrollarsi di dosso le etichette negative, deve archiviare questa narrazione.

Noi vogliamo indicare una nuova direzione per il futuro dell'Italia. Una visione strategica,di crescita e sviluppo, nella quale il mondo agricolo e agroalimentare ritrovi la centralità che merita.

Francesco Lollobrigida

Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste