2022-2023, l’editoriale di Francesco Vincenzi: sfida Anbi determinante per la sicurezza, la competitività e la bellezza del Paese

Questa annata dimostra come le risorse idriche debbano essere al centro dell'agenda del nuovo governo, a partire dalle infrastrutture per trattenere acqua quando questa è in eccesso, dare sicurezza ai cittadini e dare garanzie sulla disponibilità idrica alle imprese del Made in Italy agroalimentare nei territori. Oltre all'utilizzo energetico e potabile e ai vantaggi ambientali che ne derivano.

I consorzi di bonifica hanno dato un contributo fondamentale per questa sfida del futuro, anche con il piano laghetti , elaborato con Coldiretti che consente tutto quanto finora detto. A questo si aggiunge l'innovazione con il sistema di Consiglio Irriguo Irriframe e Gocciaverde realizzati in collaborazione col CER, grazie a cui si sono potute elaborare nuove tecniche che consentono il risparmio della risorsa che si traduce nel mettere a disposizione risorsa idrica per nuovi utilizzi ma anche risparmio per i consumatori quando comprano il prodotto sugli scaffali e maggior reddito delle imprese agricole.

Il contributo dell'Anbi è stato - e sarà ancora nel 2023 - determinante per la sicurezza idrogeologica per i città, la competitività del Made in Italy e la bellezza del Paese. Una sfida per la qualità della vita dei cittadini e delle aziende che deve caratterizzare l'operatività del governo nell'anno che si apre.