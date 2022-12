2022-2023, l’editoriale di Giampaolo Buonfiglio: finalmente si può invertire la rotta tracciata negli ultimi anni

Si chiude un altro anno e, come tradizione, è tempo di analisi e considerazioni. Quest’anno lo vogliamo fare con ancora maggiore attenzione perché è appena iniziata una nuova legislatura, la 19a, che ha visto nascere lo scorso 22 ottobre il 68o esecutivo della storia repubblicana che ha subito posto al centro della propria azione politica la “sovranità alimentare”.

È intenzione del Coordinamento Pesca & Acquacoltura dell’Alleanza delle Cooperative partire proprio da qui ricordando alcuni dati; gli stessi rappresentati al Ministro Lollobrigida in occasione del nostro primo incontro.

Nel corso dell’ultimo decennio abbiamo purtroppo registrato un trend negativo sui principali indicatori socio-economici: -15,7% il valore degli sbarchi, -16,2% il loro volume, -16,5% il numero delle imbarcazioni, peraltro con un’età media di 31 anni, -16% gli occupati.

Tutto questo mentre Il consumo di prodotti ittici in Italia ha superato nel 2022 il milione di tonnellate (circa 1.200.000 tonnellate), raggiungendo circa 25 kg pro-capite, leggermente al di sopra del livello medio di consumo dell’Ue, fermo a circa 23 kg a testa.

La produzione del settore italiano dell’acquacoltura si attesta invece sulle 150.000 tonnellate per un controvalore pari a quasi 400 milioni di euro, con il comparto del biologico considerato un segmento molto promettente in termini di domanda di mercato.

In questo quadro si inserisce quindi la sfida per il futuro e ci piace immaginare che l’anno che comincerà domani permetterà di invertire finalmente la rotta tracciata negli ultimi anni. Le dichiarazioni del Ministro Lollobrigida ci offrono un grande assist per esprimere profonda preoccupazione per la tenuta futura delle imprese di pesca italiane e sperare, di contro, che qualcosa cominci a cambiare.

Serve ridare speranza ad un’economia che può ancora dare molto ai suoi protagonisti, e così facendo tornare ad attirare i giovani, oggi sempre più distanti dalla vita di mare.

Quella della sostenibilità è una sfida che combattiamo da sempre ma se non cambieremo approccio porterà le imprese a smettere di pescare; purtroppo la traiettoria europea che sin qui abbiamo dovuto rispettare è stata questa, almeno per alcuni settori.

Non ci stancheremo mai di ripetere che occorre un cambio di rotta, un approccio nuovo alla sostenibilità, un’attenzione maggiore verso imprese, lavoratori e consumatori, molto più di quanto sia stato sin qui osservato, valutando tutti i fattori esterni alla pesca che incidono sulla salute degli stock e creare con convinzione un sistema di gestione in cui esista il medesimo set di regole per tutte le flotte del Mediterraneo.

“Il cd level playing field è oggi il tema dei temi se non vogliamo addossare solo sui pescatori italiani ed europei la responsabilità di una pesca sostenibile”, conclude l’Alleanza “condannando le nostre imprese alla dismissione e le nostre tavole ad ospitare solo prodotti stranieri!”

Giampaolo Buonfiglio

Presidente dell'Alleanza delle Cooperative della Pesca