2022-2023, l’editoriale di Luca De Carlo: si riporta “la chiesa al centro del villaggio”. Settore Primario torna ad essere primario

Il 2023 sarà l'anno nel quale si riporterà “la chiesa al centro del villaggio”: l'anno che vedrà tornare il settore primario tra le priorità della politica nazionale.

Il Governo ha già dato alcuni segnali importanti, non ultimo la Legge Finanziaria appena approvata che – nonostante le difficoltà delle casse dello Stato – ha destinato circa 2 miliardi di euro agli investimenti nel settore agroalimentare: cifre importanti che dimostrano l'interesse dell'esecutivo per un comparto che vedrà la Nona Commissione - che sono onorato di presiedere – fondamentale strumento di supporto al Governo nella proposizione di temi e, soprattutto, di soluzioni utili all'intero settore.

Una nuova politica agricola che si reggerà su due solidi pilastri: sovranità alimentare e innovazione; una linea condivisa e ribadita dal Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida in sede di discussione della Legge di Bilancio e non solo.

Particolare importanza avrà l'istituzione di due fondi a sostegno dello sviluppo di questi indirizzi, che significheranno aiuto alle nostre aziende, crescita delle capacità di produzione, incentivazione delle filiere soprattutto nella parte agricola; un sistema produttivo come quello italiano, che conta oltre 62 miliardi di euro di export all'anno, deve poter contare su un’adeguata produzione interna di materie prime, per cui l'innovazione diventa una scelta imprescindibile per lo sviluppo del comparto.

Non siamo – e non potremo mai esserlo, vista la conformazione geomorfologica della nostra nazione – completamente indipendenti, ma tramite l'innovazione si potrà raggiungere una maggiore autonomia alimentare, con forme di sviluppo che sono altamente sostenibili sia sul fronte ambientale che sociale ed economico, ed è questo uno dei nostri obbiettivi principali.

Negli anni, le derive ideologiche hanno precluso alle nostre aziende la possibilità di essere veramente innovative, ma nonostante questo le imprese italiane hanno lavorato duramente e con successo anche su questo, raggiungendo grandissimi risultati: quella italiana è infatti la sesta economia più “green” a livello planetario e la prima in Europa, grazie all'impegno dei nostri imprenditori nella riduzione delle emissioni e per il benessere animale.

Il compito della Commissione sarà quello di stare attivamente a fianco delle nostre aziende, che oggi sanno di avere un Governo e un Parlamento che li sostiene: il nostro lavoro sarà quello di rendere concrete le tante proposte che hanno come obbiettivo la valorizzazione dei nostri prodotti. Non possiamo infatti dimenticare che l'Italia ha il primato in materia di produzioni DOP e IGP, ben 845, rappresentando un'assoluta eccellenza che viene copiata nel mondo con un danno derivante dall' “Italian sounding” stimato in 100 miliardi di euro. Proprio per questo, in questi giorni ho dato vita ad un'iniziativa che vuole coinvolgere tutti i membri del Senato per far conoscere loro – e quindi poi valorizzare – i prodotti tipici delle nostre regioni.

Anche su questo, quindi, fondamentale sarà il ruolo della Commissione sia nei confronti del Governo, con la proposizione di provvedimenti per la tutela e valorizzazione delle produzioni, che dell'Europa: l'Unione Europea ha potuto già capire, in queste poche settimane trascorse dall'insediamento, che in Italia oggi c'è un Governo diverso che dimostra con i suoi provvedimenti attenzioni per questo settore fino ad ora oggettivamente assenti.

Il nostro impegno, in Parlamento, in Commissione e al Governo, sarà quello di tenere dritta la barra su questi temi, confermando la concentrazione e l'interesse verso i temi e le problematiche del settore primario, colonna portante dell'economia nazionale.

Luca De Carlo

Presidente Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato