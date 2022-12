2022-2023, l’editoriale di Luigi D’Eramo: l’economia della terra è l’economia reale garanzia di ogni società

Le difficoltà di questi anni hanno permesso all'opinione pubblica e alla politica di comprendere il ruolo Primario dell'agricoltura sia dal punto di vista economico, che sociale e ambientale.

L'economia della terra è più di ogni altra l'economia reale, garanzia di ogni società, i cui prodotti rappresentano la materia prima e il lavoro della stessa costituendo la creazione di valore autentico. Compito di questo governo è quello di creare le condizioni di crescita per le imprese, a partire dalla logistica e dalle infrastrutture e a livello internazionale far comprendere meglio ai paesi Ue l'importanza della vera economia: quella che porta il cibo in tavola e alimenta i popoli nel mondo.

Per il settore primario quello che si sta per chiudere è stato un anno molto complesso. Quando lo scorso febbraio la Russia ha invaso l’Ucraina erano già in atto a livello internazionale speculazioni che riguardavano alcuni comparti e avevano causato significativi aumenti di costi di materie prime. La guerra ha aggravato il quadro. Molteplici le difficoltà che le nostre imprese hanno dovuto affrontare, a partire dal caro energia. L’altra grande emergenza del 2022 è stata una siccità senza precedenti che in Italia, e in particolare in alcune aree del Paese, ha tagliato in modo significativo le rese di molte produzioni, con danni a campagne e allevamenti. Tuttavia, il risvolto positivo di questi mesi è stata una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza della sicurezza alimentare e quindi anche della sovranità alimentare, da intendersi non come sovranità alimentare italiana ma europea. Siamo tutti consapevoli che l’Italia non vince sulle quantità, ma sulla qualità e sui suoi alti standard produttivi, ma dipendere da paesi terzi per l’approvvigionamento di materie prime che sono strategiche è rischioso. Tanto che beni di prima necessità come il grano sono stati usati come strategie belliche.

Grazie al voto degli italiani con questo Governo c’è stato un cambio di passo, anche sul settore agroalimentare, che è stato da subito centrale nell’agenda dell’esecutivo. A livello europeo l’Italia è riuscita a far comprendere a un numero sempre più ampio di Stati membri gli errori e le mancanze del sistema di etichettatura a colori Nutriscore che avrebbe penalizzato le nostre eccellenze e i nostri prodotti a denominazione legati ai territori e apprezzati in tutto il mondo a vantaggio di cibi ultra-processati e creati in laboratorio. Tanto che a Bruxelles si è scelto di prendere più tempo per valutare altri sistemi in vista dell’adozione di un’etichetta unica europea. Noi restiamo convinti della validità della nostra alternativa, il NutrInform Battery, che punta a informare correttamente il consumatore e non a condizionarlo.



Allo stesso modo non permetteremo che - appellandosi a ragioni di presunta sostenibilità ambientale - si cerchi di imporre sulle tavole cibo sintetico i cui rischi per la salute sono tutti da studiare e approfondire, con discutibili vantaggi per i consumatori ma sicuri profitti per alcuni grandi gruppi.



Quello italiano è un modello, in Europa e nel mondo, non solo per la bontà del cibo ma anche per la sua sostenibilità su cui siamo all’avanguardia, così come per il benessere animale.



La nostra zootecnia è una risorsa da valorizzare, anche per produrre biogas e biometano per rispondere all'attuale crisi energetica.



Per quanto riguarda il Pnrr è stato raggiunto il target europeo sulla misura che riguarda il Parco Agrisolare e c’è l’impegno del Masaf a ripensare il vincolo dell’autoconsumo, ed è stato raggiunto anche il target che riguarda la logistica agroalimentare.



In Manovra accanto alle risorse stanziate per l’agricoltura, la pesca e l’agroalimentare ci sono quelle per contrastare il caro energia.

Per la sovranità alimentare è stato istituito un fondo che vedrà stanziati 100 milioni di euro in 4 anni per rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.



Attraverso la reintroduzione dei buoni lavoro si semplificheranno le assunzioni, e si offrirà così uno strumento in grado di semplificare la vita a lavoratori e imprese. Dopo anni di no si è iniziato a mettere in campo misure per il contenimento della fauna selvatica a partire dai cinghiali. Finalmente si cerca di risolvere una problematica che da anni investe gli agricoltori e che rappresenta anche minaccia della sicurezza stradale e per tutta la nostra suinicoltura per i rischi sanitari legati al diffondersi della Psa.



È stato istituito il Fondo per la digitalizzazione agricola che avrà una dotazione totale di 225 milioni per i prossimi tre anni per favorire lo sviluppo di progetti di innovazione che consentano l’incremento della produttività. Altri fondi sono stati stanziati per ricerca e sperimentazione in campo agricolo.



Proprio l’innovazione e la ricerca saranno fondamentali per affrontare il futuro, così come gli investimenti sulle infrastrutture. Il lavoro che faremo avrà l’obiettivo di programmare sul medio e lungo periodo e non mettere in campo provvedimenti legati solo alle emergenze. A partire dal sistema irriguo dal quale dipende il made in Italy agroalimentare ma non solo: anche lo stato di salute del territorio. Mai come quest'anno abbiamo compreso come l'acqua sia una risorsa estremamente preziosa e per troppi anni sia stata data per scontata. Lavoreremo perché questo bene indispensabile non venga più sprecato. Così come occorre una maggiore consapevolezza della difesa del suolo, conditio sine qua non della stessa agricoltura.



Per questo reputo particolarmente importanti alcune delle deleghe che mi sono state affidate che saranno decisive per affrontare le sfide che ci attendono nel 2023: le infrastrutture necessarie per lo sviluppo dell’agricoltura, la promozione e incentivazione della produzione di biocarburanti di origine agricola e lo sviluppo delle agro-energie e l’uso dei fitofarmaci nella produzione agricola.



Sono temi su cui si giocherà tantissimo della capacità dell’Italia di restare competitiva e di poter crescere ancora. L’obiettivo è conciliare l’aumento delle produzione preservando al tempo stesso le risorse naturali. Nonostante sia stato messo alla prova prima dalla pandemia e poi dalla guerra, il nostro agroalimentare si è dimostrato uno degli asset simbolo del paese e campione di resilienza. Un dato emblematico riguarda l’export: dopo aver toccato quota 52 miliardi nel 2021, quest’anno si raggiungerà il record di 60 miliardi. E questi risultati nonostante i tanti ostacoli e la concorrenza sleale dell’Italian sounding che sottrae quasi 100 miliardi di euro l’anno alla nostra economia. Ma che indica quanta voglia di Italia ci sia ancora nel mondo.

Luigi D'Eramo

Sottosegretario di Stato al Masaf