2022-2023, l’editoriale di Patrizio La Pietra: basta inseguire emergenze, da questo governo soluzioni strutturali

Questo è un governo politico e le scelte le fa seguendo una logica politica. Ma è anche un governo di dialogo. In questi pochi mesi di lavoro sono molte le cose che abbiamo fatto, ma quelle che questo governo si impegna a fare nel prossimo futuro, forte del fatto di essere nato dalla volontà dei cittadini, sono moltissime, a partire da un approccio diverso dal passato: basta inseguire le emergenze, ora servono interventi strutturali.

Ci siamo resi conto che in questi anni è mancata infatti una strategia nazionale e siamo andati sempre dietro alle emergenze, con misure utili e necessarie per coprire i gap del momento ma totalmente assenti di una strategia a lungo termine. Ora è venuto il tempo di mettere in campo una strategia strutturale per dare risposte definitive ai problemi di chi opera nel settore.

Ci concentreremo per mettere sul tavolo una progettualità duratura nel tempo e di ampio respiro. Per fare questo è necessario riorganizzare il lavoro e cambiare l'approccio dell'apparato il cui lavoro deve essere rivolto a risolvere i problemi che vengono segnalati da chi lavora sul campo cercando di mettere in secondo piano le dinamiche interne.

Altro punto fondamentale è quello di dare una sempre maggiore incisività alla Politica italiana a livello Ue. Agiremo in maniera attiva a livello europeo e internazionale a partire dalle nomine, come quella del Coi. Perché l'Italia è prima della classe nel mondo per quanto riguarda l'agroalimentare e questo le permette di rappresentare un esempio da seguire.

In merito all'olio d'oliva dobbiamo riprendere in mano la questione xylella, il problema non è sparito e va affrontato in maniera radicale.

Per quanto riguarda invece la filiera del tabacco questo governo è riuscito a far sedere per la prima volta allo stesso tavolo i tre big del comparto riuscendo a mettere in primo piano il bene degli imprenditori agricoli. L'Italia è infatti il primo produttore di tabacco in Europa.

Metteremo poi grande attenzione al settore dell'ippica, con la creazione, eventualmente, di una direzione apposita all'interno del Masaf. Personalmente penso che sia necessario arrivare ad avere un agenzia autonoma dell'ippica per sfruttare al meglio le potenzialità di un settore che oggi mostra grandi criticità che potrebbero invece tramutarsi in grandi opportunità.

La pesca non è più un settore marginale. E lo dimostra il fatto che il ministro ha deciso di tenersi la delega. L'Italia con i suoi 8mila chilometri di coste consuma solo il 15% di pesce italiano, il resto viene importato. Dobbiamo far capire all'Europa che, come è importante rispettare le regole per far si che queste valgano, è altresì importante la reciprocità delle stesse.

Infine focus sul florovivaismo. Il settore è cruciale, e sono molti i temi di grande attualità ad esso legati, dalla piantumazione alla forestazione. Ma anche qui servono strategia e norme ad hoc. Porteremo a termine la legge quadro sul settore interrotta dalla caduta del governo precedente. Potrebbe dare gli impulsi necessari per la transizione ecologica dato che le piante servono, ma serve anche chi le produce.

Patrizio La Pietra

Sottosegretario di Stato al Masaf