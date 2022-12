2022-2023, l’editoriale di Tommaso Battista: l’anno che è stato e quello che verrà

Quello che si appresta a concludersi è stato un anno molto complesso per la nostra agricoltura, attanagliata dai sempre più innegabili effetti del cambiamento climatico e dalla recrudescenza di fitopatie ed epizozie, ma anche e soprattutto per i nostri agricoltori, stretti nella morsa tra le problematiche ataviche che da anni frenano lo sviluppo del comparto e gli incrementi record dei costi di produzione e dell’energia, legati a deprecabili fenomeni speculativi che hanno affossato ulteriormente la già compromessa redditività del primario.

La manovra 2023, approvata al fotofinish al Senato, ha scongiurato l’esercizio provvisorio, da cui sarebbero derivate ricadute pesantissime per il Paese in termini economici e soprattutto di credibilità, e ha restituito un po’ di attenzione al Primario del Paese, pur mancando però di dare la giusta attenzione al settore, in ragione della esigua disponibilità di risorse a favore dell’agricoltura, che sta da tempo pagando lo scotto di incrementi generalizzati e significativi dei costi.

Nonostante ciò, riteniamo positiva e condivisibile l’impostazione generale della Legge di bilancio, nella quale trovano spazio numerose misure ampiamente caldeggiate dalla Copagri, quali ad esempio gli interventi sulla fauna selvatica, la proroga del credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale e l’estensione del credito d’imposta per l’acquisto di carburante agricolo; analogo favore si esprime inoltre per la riduzione del cuneo fiscale, taglio ampiamente atteso dalle imprese, così come per la sospensione per il 2023 di plastic tax e sugar tax, per laproroga dell’esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari per tutto il 2023, ma anche per gli interventi a favore dell’innovazione delle imprese, a quelli per contrastare il consumo di suolo e, soprattutto, alla decontribuzione a favore dei giovani agricoltori, misura che va però stabilizzata e non prorogata di anno in anno.

La necessità di maggiori fondi per sostenere il Primario, insieme a una sempre più concreta azione di semplificazione e snellimento amministrativo e burocratico, è legata a doppio filo all’imperativo che deve animare l’azione del governo e del parlamento in ambito agricolo, ovvero l’importanza di liberare il settore dai tanti lacci e lacciuoli che da anni ne frenano lo sviluppo.

È proprio per tali ragioni che dall’anno che verrà ci aspettiamo misure che diano nuova linfa all’agricoltura, agendo sul versante della liquidità e andando a semplificare l’accesso al credito a favore delle imprese agricole, continuando al contempo a lavorare per delle moratorie a favore dei produttori agricoli in difficoltà.

Oltre alla liquidità, il fine ultimo dell’operato di tutti i portatori di interesse deve essere quello di concorrere all’individuazione alla messa in campo di misure strutturali che possano evitare il ripetersi delle situazioni che negli ultimi anni hanno inciso sensibilmente, erodendola, sulla redditività del Primario; in altre parole, servono interventi che possano contribuire a mitigare i drammatici effetti del cambiamento climatico, siccità in primis, agendo quindi sulla rete infrastrutturale e idrica del Paese e ragionando sulla possibilità di puntare sui dissalatori, ma anche misure più incisive per contrastare l’avanzata delle fitopatie e delle epizoozie e per sradicare il drammatico fenomeno del caporalato e del lavoro nero.

Sotto altro versante, riteniamo fondamentale che si continui a puntare con decisione sull’unione, sull’aggregazione e sul confronto tra le parti, con il fine ultimo di arrivare al bene comune, ma anche sulla ricerca e sull’innovazione, mettendo a frutto le enormi potenzialità che potrebbero derivare dall’applicazione delle nuove tecnologie.

I tempi sono maturi per affrontare nuove sfide che possano aiutare il comparto primario a coniugare gli impegnativi orientamenti comunitari in materia di sostenibilità ambientale, che andrà necessariamente coniugata con quella economica; pensiamo in particolare a tutta la partita che ruota intorno al miglioramento genetico, sulla quale si sta finalmente cominciando a ragionare grazie a proposte innovative.

Nuove sfide che, allargando lo sguardo sul versante comunitario, potranno beneficiare dei contenuti e delle innovazioni della tanto attesa riforma della PAC e del Piano Strategico Nazionale-PSN, strumenti con i quali si aprirà una fase nuova per la nostra agricoltura e che, pur non essendo certamente la migliore rappresentazione della semplificazione attesa e auspicata dal settore, daranno al nostro Paese, unitamente alle risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR, la possibilità di plasmare l’agricoltura del futuro e accompagnare le imprese verso un rilancio strutturato che punti fortemente sulla riduzione del carico burocratico e amministrativo.

Sempre sul fronte UE, non bisogna poi dimenticare che il 2023 sarà un anno decisivo, nel quale prenderanno il via i dibattiti sul budget UE e sulla PAC post 2027, che di quel bilancio rappresenta quasi un terzo, ma anche su tante altre iniziative legislative dalle quali dipenderà buona parte dello sviluppo futuro dell’agricoltura, quali ad esempio le proposte legislative sullo spreco alimentare, sulle nuove tecniche genomiche, come la mutagenesi mirata o la cisgenesi, applicate all’agricoltura, sulla nuova legislazione sulla gestione sostenibile dei suoli e sulla revisione delle regole sul benessere animale. Tutti elementi di grande rilievo che accompagneranno il Primario verso il futuro che lo attende.

Da parte nostra continueremo a metterci lo stesso impegno ed entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto, lavorando per dare gambe al nuovo corso della Confederazione Produttori Agricoli, dove il 2023 è iniziato con qualche settimana di anticipo, ovvero con il VI Congresso Nazionale che ha portato al rinnovo dei vertici confederali e di gran parte degli organi dirigenti. I lavori congressuali, infatti, oltre ad averci restituito l’immagine di una Confederazione più coesa e strutturata, hanno tracciato il solco delle numerose sfide che caratterizzeranno i prossimi anni di attività della Copagri.

Tommaso Battista

Presidente Copagri