25 APRILE, LA POLITICA: FESTEGGIATE A CASA. MA A ROMA È TANA LIBERI TUTTI. VIDEO

“Il 25 Aprile lo abbiamo sempre trascorso nelle strade e nelle piazze delle nostre città, per celebrare insieme a tantissime amiche e amici il giorno in cui l'Italia ha potuto riassaporare la libertà.

Oggi non è possibile uscire ma non per questo rinunciamo a festeggiare. Ricordiamo quel giorno, chiediamo ai nostri nonni e genitori che cosa è stato per loro essere finalmente liberi, raccontiamoci il significato che ha per noi questa giornata, i modi in cui la trascorriamo di solito. Condividiamo con gli altri il nostro 25 Aprile. Non andremo in piazza ma la forza di questa data, del suo senso più profondo, del sacrificio di chi l'ha conquistata, non si incrina. Con la certezza di sempre, per riaffermare ancora: Viva il 25 aprile, viva l'Italia Liberata!”. Così la Ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile.

Critico l'ex ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio che commenta: "è una vergogna ma si vergogni ancora di più chi ha permesso a questa gente di manifestare in un momento in cui tutti stiamo in casa e si evitano contatti. La dimostrazione che si manca di rispetto per tutti quelli che stanno facendo sacrifici; per i malati in ospedale; per chi sta lavorando per la nostra salute e per chi ci ha lasciato".