8 marzo, Gardini Confcooperative: nelle nostre imprese 6 occupati su 10 sono donne. Cooperative hanno moltiplicato opportunità in paese da mobilità paludata

«Questo nuovo contesto ci ha chiesto e ci chiede ancora un’assunzione di responsabilità, ciascuno per il proprio ruolo, a partire proprio dalle donne che hanno lottato in prima linea per affrontare le conseguenze di questa profonda crisi. Non si tratta solo di democrazia paritaria, ma di portare la nostra società, l’economia, la cultura, a essere più ricche, più complete, più aderenti alla realtà, all’altezza delle sfide che ci attendono. Ora, insieme, ci dobbiamo attivare per affrontare il futuro – conclude Anna Manca – non solo in chiave riparatoria ma generativa, e su questo siamo chiamate a dare il nostro contributo, a cominciare dal nostro ruolo di dirigenti cooperatrici, nelle nostre imprese profondamente radicate nelle nostre comunità».

