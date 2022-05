Made in Italy, a 3 giorni da sentenza Tar Syngenta chiedeva appuntamento a Mipaaf e Mise tramite ambasciata Svizzera. Poi attaccava il Bio. Ambasciata: svolto nostro compito

Syngenta aggiusta il tiro dopo l'intervista di Erik Fyrwald alla testata svizzera Neue Zurcher Zeitung in cui diceva che "di fronte alla minaccia di una crisi alimentare globale, aggravata dalla guerra in Ucraina, è necessario rinunciare all’agricoltura biologica per ottenere rese produttive maggiori" e parla ora di 'agricoltura rigenerativa' e di "elevati standard qualitativi".

Prima i semi, poi il biologico. In un ottica di economia globale e di tenuta sociale dei Paesi, acquistano sempre maggiore importanza la disponibilità e la gestione delle materie prime agricole. E le multinazionali, se prima puntavano agli Ogm di cui avrebbero detenuto i brevetti esclusivi (i semi ogm richiedevano fertilizzanti e fitosanitari ad hoc forniti dalla stessa azienda con una tempistica che di fatto avrebbe vincolato il produttore ad esserne dipendente), ora puntano direttamente ai semi. E il biologico? potrebbe rappresentare un rischio nell'ottica dell'economia delle multinazionali della chimica.

Il gigante della chimica Syngenta - da quanto apprende AGRICOLAE - ha chiesto un incontro lo scorso 12 aprile con il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e con il Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto con funzioni di Vice Capo di Gabinetto Simone Vellucci, braccio destro del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti (che in Cdm si era espresso a favore della Golden Power) attraverso l'azione diplomatica dell'ambasciatore della Svizzera in Italia Monika Schmutz, a Roma.

Un incontro che è stato chiesto dall'Ambasciata Svizzera pochi giorni prima della sentenza del Tar in merito al ricorso di Syngenta sull'utilizzo da parte dell'Italia dello strumento della Golden Power per quanto riguarda l'acquisto da parte della multinazionale Cino-Svizzera di Verisem. Il Tar ha emesso il 15 aprile infatti le due sentenze che, nel respingere i ricorsi proposti da Psp Verisem Luxemburg Holding e Syngenta Crop Protection, hanno confermato la legittimita' del Dpcm con il quale nell'ottobre 2021 il Governo italiano si e' opposto alla cessione, usando per la prima volta nell'alimentare Made in Italy il potere di blocco della Golden Power.

Ma un altro tema caro a Syngenta è quello del biologico. In una recente intervista infatti il Ceo Syngenta Erik Fyrwald (andato assieme all'ambasciatore al Mipaaf e al Mise), aveva precisato come "di fronte alla minaccia di una crisi alimentare globale, è necessario rinunciare all’agricoltura biologica". Affermazione arrivata a circa due mesi dall'approvazione della legge nazionale sul Biologico che ha traccheggiato tra una Camera e l'altra del Parlamento circa 13 anni e che non è piaciuta a molte organizzazioni agricole e del Bio italiane.

AGRICOLAE ha chiesto all'ambasciata svizzera in Italia "per sapere se nell'incontro avuto tra Syngenta, l'ambasciatore svizzero in Italia e il ministro delle Politiche agricole che si è svolto presso il Mipaaf lo scorso 12 aprile alle ore 15.30, si è parlato di agricoltura biologica oppure del caso Verisem/Golden Power". E' stato inoltre chiesto all'ambasciata "perché l'ambasciatore ha fatto da tramite tra la multinazionale e le istituzioni italiane preposte al tema".

L'Ambasciata svizzera in Italia ha risposto che è tutto normale: "La facilitazione di contatti tra aziende nazionali e autorità del paese ospitante rientra nei compiti abituali di un’ambasciata. L’Ambasciata di Svizzera in Italia non fa eccezione", spiegano.

Era già stato scritto:

D'altronde la questione Bio, nonostante la legge si sia chiusa nel suo iter parlamentare, tra le organizzazioni sembra esser rimasta aperta. Nei giorni scorsi l'organizzazione di riferimento della Cia-Confederazione italiana agricoltori, aveva attaccato in una nota proprio Syngenta e Frescobaldi. Ma a stretto giro sono arrivate le scuse da parte del presidente uscente della Cia Dino Scanavino, che già in passato si era espresso in modo contrastante sul biologico.