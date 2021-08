A Cibus l’impegno di Conserve Italia per innovazione e filiera sostenibile

C’è la filiera agricola italiana e tre volte sostenibile di Conserve Italia tra i protagonisti della 20esima edizione di Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione in programma dal 31 agosto al 3 settembre alle Fiere di Parma. Con la forza dei suoi marchi che hanno fatto la storia del made in Italy alimentare come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani, il Gruppo cooperativo sarà presente al padiglione 5 - stand H008 nell’ambito della prima grande manifestazione fieristica del food&beverage organizzata in presenza a seguito della pandemia, nel rispetto delle norme anti-contagio.

“Manifestazioni come il Cibus rappresentano una grande opportunità per incontrare buyer e stakeholder – dichiara il Direttore Generale di Conserve Italia, Pier Paolo Rosetti – per questo siamo contenti di tornare a partecipare ad un importante appuntamento fieristico. Ci presentiamo al Cibus con le novità di prodotto che abbiamo messo in campo nell’ultimo periodo, a testimonianza del nostro costante impegno nell’innovazione per intercettare le nuove tendenze del mercato e fornire risposte ai consumatori. Inoltre, raccontiamo la nostra filiera tre volte sostenibile: dal punto di vista ambientale, sociale ed economico – aggiunge Rosetti –. Rispettiamo infatti la natura riducendo l’impatto ambientale dei nostri processi produttivi ed evitando ogni anno 19.000 tonnellate di CO2; valorizziamo le produzioni di oltre 14.000 soci agricoltori italiani che coltivano frutta, pomodoro, legumi e mais dolce; vendiamo le nostre 3.500 referenze in 80 Paesi in tutto il mondo”.

“L’innovazione di prodotto è la grande sfida che ci vede impegnati a tutti i livelli per soddisfare un consumatore sempre più consapevole ed esigente – sottolinea Andrea Colombo, Direttore Commerciale Retail Italia del Gruppo cooperativo -. Origine, tracciabilità, attenzione al benessere delle persone e sostenibilità ambientale, sono alcuni dei principali trend che puntiamo a intercettare con le nostre nuove proposte: dal Valfrutta Difesa (la bevanda a base di frutta, vitamine e zinco che aiuta il sistema immunitario) alla linea dei succhi Yoga Optimum senza zuccheri aggiunti e in bottiglia con il 50% di plastica riciclata, dalla soia edamame italiana alle novità regionali del pomodoro Cirio come le vellutate di datterini di Sicilia o i ciliegini di Puglia, fino alle pesche in pezzi Valfrutta che tramite un QR Code in etichetta raccontano la storia del produttore che le ha coltivate”.

“Cibus rappresenta un’occasione privilegiata per incontrare i buyer esteri e fargli conoscere da vicino la nostra filiera italiana – aggiunge Diego Pariotti, Direttore Commerciale e Marketing Estero di Conserve Italia -. Pomodoro e vegetali hanno conosciuto un vero e proprio boom durante la pandemia, complice la corsa all’accaparramento di scorte alimentari verificatasi in alcuni Paesi durante i lockdown. Nonostante tutte le difficoltà, il nostro impegno produttivo, logistico e commerciale ha permesso di assicurare ai clienti le risposte più adeguate. Inoltre, non abbiamo mai smesso di puntare sulla qualità e l’innovazione dei prodotti: al Cibus illustreremo gli ultimi lanci per i mercati esteri che vedono protagonista soprattutto Cirio, il nostro brand ambasciatore del made in Italy nel mondo. Polpe da pomodoro pelato di Puglia, preparati per piatti pronti come burrito o chili particolarmente richiesti in alcuni mercati, zuppe a base di pomodoro e legumi: in questi casi, a fare la differenza è anche l’elevata componente di servizio che assicuriamo ai consumatori”.

***

Conserve Italia è un Gruppo cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena (Bo), leader in Italia nel settore della trasformazione alimentare, che associa oltre 14.000 produttori agricoli e lavora 550.000 tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali in 13 stabilimenti produttivi, di cui 10 in Italia, 2 in Francia e uno in Spagna. Il fatturato del Gruppo Conserve Italia è di circa 900 milioni di euro. Conserve Italia dà lavoro in Italia a oltre 3.000 persone tra lavoratori fissi e stagionali e detiene marchi storici del made in Italy alimentare come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani.