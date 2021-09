A Macfrut il convegno di Italmercati e FEBA. Frutta e verdura per lo sviluppo della persona. E da non sprecare

“400 gr di ortofrutta al giorno levano il medico di torno. In una battuta è quanto afferma l’OMS ma per molti europei, spesso bambini, è un miraggio. Viceversa le eccedenze ortofrutticole sono state oltre 50 milioni di tonn. (Università di Edimburgo – 2018). Siamo a Macfrut, con Italmercati, per dire agli operatori e alle autorità che si può cambiare rotta. In modo preventivo, riducendo le perdite e gestendo le eccedenze per fini sociali. Questo è il nostro contributo alla Strategia Farm to Fork dell’UE, alla quale i Piani Operativi Nazionali della nuova PAC, devono riferirsi. Ci auguriamo che anche il Mipaaf valorizzi il patrimonio di esperienza e competenza che in più di 30 anni abbiamo maturato insieme a tutti gli operatori della filiera, come ad esempio Italmercati“ ricorda Marco Lucchini, Consigliere d’Amministrazione di European Food Banks Federation (FEBA) che interverrà al convegno”.

