AAA direttore Agea cercasi. Ecco l’avviso di manifestazione di interesse del Mipaaf

Approvato l’Avviso Mipaaf a presentare la manifestazione di interesse per la scelta della personalità da proporre per il ruolo di Direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Il ministero delle Politiche agricole, in data 5 settembre, ha dato il via libera all'avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, ente pubblico non economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'attuale carica - attualmente ricoperta da Gabriele Papa Pagliardini - è infatti prossima alla scadenza.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica l'avviso Mipaaf:

AGEA_DIRETTORE