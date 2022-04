Abate (Misto Senato): Il Governo fagocita le cariche in Commissione Agricoltura, deriva democratica

La maggioranza fagocita tutte le cariche in commissione, comprese quelle vicepresidenze che, storicamente e per prassi spetterebbero alla minoranza.

È questo il caso di quanto potrebbe accadere, purtroppo ci giunge voce accadrà, in Commissione Agricoltura al Senato. Mercoledì prossimo è prevista la votazione per andare a nominare due cariche attualmente vacanti nella succitata commissione: quella di un segretario e di una delle due vicepresidenze (l’altra è già detenuta dalla maggioranza). In quest’ultima circostanza pare che la carica sia destinata ad uno dei membri di Forza Italia. Ma gli azzurri sono forza di maggioranza e, se così fosse, si andrebbe non solo contro una prassi consolidata da decenni ma questo vorrebbe dire che questa “accozzaglia” di partiti che compone il Governo Draghi ha intenzione di fagocitare tutte le cariche vacanti in barba ad ogni regola e prassi democratica e parlamentare. Questo con la complicità di tutti i partiti ma, soprattutto, di quel MoVimento 5 stelle entrato in Parlamento per moralizzare la politica e far rispettare la democrazia partecipata a tutti i livelli. Quel MoVimento che da sempre si era professato garante della legalità, delle buone pratiche e delle minoranze.

Se ciò dovesse accadere sarà la testimonianza che le regole democratiche sono tutte saltate e rinnegate da questa allegra cordata che parte da Forza Italia, dalla Lega, dal pd e termina al M5S, quest’ultimo partito che ha avuto alle scorse politiche il 34% della fiducia degli italiani perché elemento di rottura di un sistema marcio. Significherebbe, inoltre, che il governo dell’accozzaglia ha generato un degrado e una deriva democratica, che tanti di noi avevano previsto, per perseguire non il bene comune ma gli interessi personali e di quelle lobby che sembravano essere sparite ma che sono state resuscitate con più forza di prima.

Vi terrò informati in tempo reale di quello che mercoledì succederà.