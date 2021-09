Accademia nazionale agricoltura: i benefici della pesca al centro del quarto incontro online de “I Mercoledì dell’Archiginnasio”

Come partecipare. L’incontro si terrà in modalità mista, in presenza e online, qualora si voglia partecipare presso la Sala della Società medica Chirurgica di Bologna (Palazzo dell’Archiginnasio, Piazza Galvani 1) i posti disponibili sono 20 (nel rispetto delle norme vigenti per gli incontri nei luoghi al chiuso) e verranno assegnati a chi preventivamente contatterà la mail ufficiostampa@accademia-agricoltura.it per la prenotazione. Si ricorda che la partecipazione in presenza è possibile solamente previa presentazione all’ingresso del Green pass o di un certificato di avvenuta vaccinazione dal Covid-19. Per quanto riguarda la partecipazione online l’incontro sarà visibile su piattaforma a libero accesso senza limite di partecipanti, il che salvaguarda la caratteristica di incontri aperti al pubblico, al link https://meet.jit.si/MERCOLEDIARCHIGINNASIO.

