Aceto Balsamico: alta qualità 100% italiana e sostenibile con Ricetta De Nigris

Materie prime tutte italiane, lavorazione 100% Naturale, blend Esclusivi: è la carta di identità di “Ricetta de Nigris”, un esclusivo processo produttivo che interesserà la nuova gamma di Aceto Balsamico di Modena IGP “De Nigris”. Dalla combinazione perfetta di due mondi dalle caratteristiche opposte, aceto di vino e mosto d’uva, Ricetta De Nigris porterà alla sublimazione le materie prime, con blend esclusivi, specifici per ogni abbinamento prodotto-piatto.

La ‘’Ricetta De Nigris’’ è la sintesi di un Metodo di Lavorazione che, nel pieno rispetto del Disciplinare IGP dell’Aceto Balsamico di Modena, ha voluto raggiungere l’eccellenza in termini di tracciabilità e processi in ogni fase della produzione, anche in quelli non previsti dal disciplinare stesso. In primo luogo, la “Ricetta De Nigris” prevede una tracciabilità totale dell’Aceto di Vino, grazie ad una certificazione garantita da una filiera etica e sostenibile Coldiretti. Sarà un processo assolutamente esclusivo, che mira a ridonare un ruolo di primo piano anche alla qualità dell’Aceto di Vino, che in alcune varianti di prodotto rappresenta il primo ingrediente.

Per quanto riguarda il Mosto D’Uva, esso può derivare solo da 7 vitigni certificati dal disciplinare che sono: Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancellotta, Fortana e Montuni.

In questo caso, l’innovazione di “Ricetta De Nigris” è più legata ai tempi di lavorazione, poiché il prodotto viene pigiato entro 48hr dal raccolto e sottoposto a cottura e concentrazione da fresco. L’intero processo avviene durante la vendemmia, ad una temperatura controllata. Essendo concentrato da fresco, non vi è la necessità di aggiungere anidride solforosa (solfiti) per bloccarne in modo artificiale e non naturale fermentazioni incontrollate; questo garantisce il claim senza solfiti, previsto per la gamma De Nigris al completo.

Infine, la sapiente combinazione tra i due ingredienti avviene nelle acetaie De Nigris attraverso dei blend esclusivi che determinano la finalizzazione di diversi tipi di Aceto Balsamico di Modena IGP, dalla Densità Leggera con un Gusto Deciso e un sapore più agre, fino all’Alta Densità con un gusto Corposo e un sapore più dolce.

Tutti gli attributi sono presenti in etichetta per garantire un’informazione più completa e precisa per il consumatore finale. È indicato la discriminante “Gusto”, la Densità e il Gradiente Agro-Dolce in modo da individuare in modo inequivocabile la tipologia di Balsamico e determinare il razionale per un sistema di abbinamenti storico in casa De Nigris.

De Nigris ha infatti creato una “bussola” che permette al consumatore di orientarsi al meglio nella scelta della qualità di Aceto Balsamico di Modena IGP più adatta ad ogni specifico piatto.

Un processo, quindi, che accompagna tutta la filiera produttiva del prodotto, abbracciando anche la fase del consumo.

Su quest’ultimo aspetto, De Nigris ha deciso di impegnarsi in una campagna di ‘education’ senza precedenti, anche grazie alla partnership con due scuole di cucina di prestigio:

• ALMA, prima scuola di chef in Italia, dedicata al mondo professionale, per fare in modo che le migliori ‘cucine’ nazionali e internazionali siano i primi ambasciatori di questo prodotto in termini di caratteristiche di pregio e possibili utilizzi

• Cucina Italiana, scuola di cucina dedicata ai consumatori che vogliono accrescere le loro ‘capacità culinarie’ e che troveranno nell’Aceto Balsamico De Nigris un alleato (salubre) di gusto e creatività anche nella vita e nei piatti di tutti i giorni, non solo nelle occasioni speciali.

“Ricetta De Nigris” sarà presentata lunedì 26 settembre in occasione dell'Evento di Degustazione Balsamica presso la sede di “La Scuola di Cucina Italiana” a Milano. Durante l’evento sarà possibile vivere un’esperienza guidata alla scoperta di tutti i segreti e delle sfumature dell’Aceto Balsamico di Modena IGP.