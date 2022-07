Aceto balsamico, Bergesio-Vallardi-Pizzol-Zuliani: Tutelare eccellenze italiane, subito interrogazione

“Il Made in Italy va tutelato dai continui tentativi di imitazione o di Italian Sounding da parte di Paesi che non hanno certo la nostra cultura culinaria e tradizione. Sul delicato tema dell’aceto balsamico, da tempo la Lega sollecita un intervento di Palazzo Chigi. L'aceto “balsamico” prodotto e commercializzato in Slovenia, a dispetto delle norme di leale concorrenza, sta riempiendo gli scaffali dei nostri supermercati. Le IGP e DOP valgono oltre 17 miliardi di euro per il nostro Paese e l’aceto balsamico rappresenta un prodotto di eccellenza del settore agroalimentare italiano. È necessario intervenire con urgenza a tutela dei nostri prodotti e del Made in Italy. Come Lega presenteremo subito una interrogazione per avere chiarimenti in merito a questo atteggiamento ingiustificabile da parte del governo che dovrebbe difendere senza se e senza ma le nostre eccellenze e le nostre produzioni che valgono oltre l’1% del Pil nazionale”.

Così in una nota i senatori della Lega in commissione Agricoltura Giorgio Maria Bergesio (capogruppo), Gianpaolo Vallardi (presidente), Nadia Pizzol e Cristiano Zuliani.