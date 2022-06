Aceto balsamico, Grosoli: avvio infrazione contro Slovenia ferma da mesi alla presidenza del consiglio, a rischio il sistema – VIDEOINTERVISTA

"Siamo in una situazione di stallo da diversi mesi, abbiamo raccolto tutti i benestare possibili, come l'appoggio del Ministero delle Politiche agricole, quello dell'Avvocatura di stato, quello di tutte le regione e delle Commissioni agricole di Camera e Senato. Tutti hanno dato parere positivo per l'apertura di una procedura di infrazione per la Slovenia, che è l'unico strumento che abbiamo per riparlare di questa questione e di una legge slovena che ha legiferato sull'aceto balsamico, senza alcun tipo di regolamentazione o controllo, ma sono sul nome. Oggi purtroppo questa procedura è ferma alla segreteria della Presidenza del Consiglio e sono mesi che aspetta di essere messa all'ordine del giorno. Se fossi il governo o un produttore sloveno mi meraviglierei di questa acquiescenza di quasi un anno nei confronti di una legge entrata in vigore a luglio 2021, sicuramente non è una situazione a nostro favore".

Così ad AGRICOLAE Mariangela Grosoli, presidente del Consorzio Aceto Balsamico di Modena IGP, in occasione del terzo appuntamento di #èlitaliachevogliamo, organizzato oggi a Parma dalla Lega per ascoltare idee e proposte di questo territorio.