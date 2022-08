Aceto balsamico, informativa Patuanelli resa in Cdm su questione slovena per ricorso Corte Giustizia Ue

Da quanto apprende AGRICOLAE il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ha reso l'informativa in sede di Consiglio dei ministri in relazione alla delicata questione dell'aceto 'balsamico' prodotto e commercializzato in Slovenia e alla trattativa con Lubiana non andata finora a buon fine in vista di procedere con un ricorso alla Corte di Giustizia Ue.

Il ministro Mipaaf - come ha reso noto AGRICOLAE nei giorni scorsi - aveva nei mesi scorsi ripetutamente chiesto alla Presidenza del Consiglio di inserire all'ordine del giorno l'avvio del ricorso alla Corte di Giustizia Ue come previsto dall'ex art. 259 del TFUE in caso del venir meno del principio di leale collaborazione tra gli Stati membri e del rispetto delle comuni norme.

A rischio non solo l'aceto balsamico a denominazione, che rientra tra le prime cinque denominazioni italiane per valore, fatturato ed export, ma tutto il sistema delle Dop e Igp dal valore di 17 miliardi in Italia e 75 miliardi in Europa.

Se si cede sulla tutela di un prodotto, si mette a rischio il Made in Ue nel suo complesso, dal Prosecco allo Champagne.