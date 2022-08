Aceto balsamico sloveno, Consorzio Tutela: Giustificato stupore per quanto accaduto. Bene reazione mondo politico. Attesa a breve l’attivazione procedura da parte del Cdm

Giustificato stupore ha caratterizzato il pomeriggio di venerdì nelle stanze del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP, dopo aver appreso dalla stampa, quanto successo nei mesi scorsi relativamente alla vicenda slovena che coinvolge l'Aceto Balsamico di Modena. "La crescente preoccupazione per il nostro settore - afferma ad AGRICOLAE Mariangela Grosoli Presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP - è stata almeno in parte rinfrancata dall’immediata reazione di tanti protagonisti dello scenario politico e istituzionale e dalla loro unanime istanza a procedere senza ulteriori ritardi.

In serata - continua Grosoli - abbiamo poi riscontrato, dalla medesima fonte, un’importante apertura da parte Consiglio dei Ministri e in particolare l’impegno concreto a portare la questione all’odg del Consiglio in tempi brevissimi in vista dell’attivazione della procedura di infrazione".

La risposta del CDM, che giunge dopo molti mesi di frustrante attesa, dà concretezza alla speranza di poter finalmente chiudere questo problema gravissimo e preoccupante per tutto il comparto dei prodotti DOP e IGP italiani ed europei. Ovviamente la preoccupazione rimane - conclude la Presidente - perché siamo consapevoli che il tempo rimasto è poco e il rischio che la procedura non venga avviata entro la fine del mandato del Governo rimane alto e proprio per questo rinnoviamo l’invito non solo a fare, ma a fare in fretta". Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP tutto ha piena fiducia nelle competenze e nella volontà del Consiglio dei Ministri di non lasciare inevasa una pratica così strategica e importante e nel supporto dimostrato da tutto il mondo politico per un settore strategico del Made in Italy, quello delle DOp e IGP – il cui valore culturale rappresenta un asset strategico per lo sviluppo dell'agricoltura italiana e dal punto di vista economico con un valore complessivo stimato in circa 17 miliardi di euro - ed europeo, in circa 75 miliardi di euro.

Per contestualizzare il problema e percepire l’impatto economico e reputazionale, è importante ricordare che l’Aceto Balsamico di Modena IGP – quinto prodotto italiano agroalimentare DOP IGP per valore alla produzione (Fonte: Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, dati 2021) – contribuisce al paniere made in Italy con 100 milioni litri di produzione certificata capaci di generare 400 milioni € di valore alla produzione, tradotti in 1 miliardo € di valore al consumo, grazie anche al valore generato dal prodotto destinato all’export che tocca quota 92% del totale. A livello di produzione un dato interessante da segnalare è il crescente apprezzamento del prodotto invecchiato che dal 2014 è cresciuto in modo esponenziale fino ad arrivare nel 2021 ad una produzione di oltre 5,2 milioni di litri con una crescita del 33% rispetto al 2020.