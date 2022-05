Aceto balsamico tradizionale, mosto, tempo e passione: il racconto della storica Acetaia Pedroni

Mosto, tempo e passione. Sono i tre elementi che compongono l'aceto balsamico tradizione di Modena, un prodotto che davvero si riconosce non solo nel territorio, ma nelle stesse persone che lo compongono, tanto che, come racconta Giuseppe Pedroni, titolare dell'omonima acetaia "il balsamico tradizionale accompagna la nascita di un modenese, ne compone la stessa dose". Parliamo di una delle Dop italiane più conosciute al mondo. Accanto a questa eccellenza esiste anche l'aceto balsamico di Modena, Igp più diffusa e conosciuto, anche all'estero. Del resto i numeri dei due prodotti sono più che mai diversi: del primo vengono prodotti solamente 10mila litri annui, mentre il secondo supera quota 100 milioni di litri, 5 milioni annui di fatturato contro il miliardo circa del secondo, esportato per il 92% in 120 paesi.

L'Acetaia Pedroni esiste dal 1862 e con Giuseppe è arrivata alla sesta generazione, ma con la settima già in rampa di lancio, incastonata a Rubbiara, frazione di Nonantola, in piena campagna modenese. Ma quale è il segreto di una eccellenza italiana capace di esaltare preparazioni culinarie davvero diverse tra loro, dai tortelli classici fino al gelato alla crema? "Quello che fa la differenza è soprattutto la capacità di aspettare", spiega ancora Giuseppe, mentre mostra botti e botticelle che riempiono il sottotetto dell'acetaia. L'altro segreto è irriproducibile altrove, anche da chi sta cercando di replicare il balsamico in altri paesi ed a cui l'Italia sta cercando di contrapporre i giusti diritti stabiliti dentro l'Unione Europea: le uve di Modena, il trebbiano e il lambrusco prendono una caratteristica unica proprio per le caratteristiche climatiche, che consentono una acidità naturale.

Il balsamico tradizionale richiede diversi passaggi, prima di trasformarsi nel nettare finale e ciascuna acetaia conserva la propria ricetta segreta per quanto riguarda l'invecchiamento, che qui chiamano dinamico. "Forse dipende dal fatto che siamo terra di motori", scherza ancora Giuseppe Pedroni, spiegando come "l'aceto balsamico tradizionale è in continuo movimento, da una botte all'altra, con il passare degli anni". La prima differenza tra il prodotto Igp e quello Dop è l'invecchiamento, visto che il primo si può fermare a 3 anni, mentre il tradizionale deve arrivare almeno a 12, ma che spesso raggiunge i 25, l'altra è che il balsamico subisce un invecchiamento "statico". una volta raccolte le uve e pigiate, il mosto viene cotto dentro caldaie poste sotto il fuoco diretto, 24 ore per il tradizionale e fino a un giorno e mezzo per il balsamico. Questo processo riduce la parte liquida di entrambi, un terzo per il tradizionale e di due terzi per il balsamico, permettendo la caramellizzazione. Il mosto cotto, siamo nel mese di settembre, viene inserito in una cisterna, dove avviene la fermentazione naturale, che sviluppa tra gli 8 e i 12 gradi alcolici. Si tratta di una lavorazione millenaria, che con il passare dei secoli non è mai cambiata e "come i panettieri tengono una parte del lievito madre del giorno prima per il pane nuovo, noi utilizziamo una parte di aceto vecchio per fermentare il nuovo".

Il travaso avviene durante l'inverno e poi nelle "botti madri" tra febbraio e marzo, a ridosso della primavera. Quest botti, chiamate anche "badesse", arrivano anche a 150 anni di età e costituiscono un passaggio determinante prima della successiva fase, quella dell'inserimento nelle "batterie", cinque barili di quella produzione. La tradizione modenese dei produttori di aceto vuole che ad ogni nuovo nato vanga "regalata" una batteria, che lo accompagnerà nella crescita. Durante il processo di invecchiamento, che dura minimo 12 anni, ogni anno avviene un travaso per rincalzare quello che viene perso con la naturale evaporazione e solo dopo questo periodo può venire prelevato un litro da quella più vecchia, che può essere quindi utilizzato. Questo è uno dei motivi per cui è impossibile datare una bottiglia - attenzione, il tradizionale Dop può essere venduto solo con la bottiglia da 100 ml disegnata dal genio di Giorgetto Giugiaro nel 1987 - visto che ogni botte della batteria ha un "blend" di diverse annate. Il passaggio finale avviene poi con l'invio al Consorzio e all fase di assaggio e valutazione, prima dell'immissione sul mercato.