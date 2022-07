Aceto balsamico, Zaia: questo non è il modo di gestire la questione. In gioco tutto il sistema e il lavoro dei produttori di oggi e di quelli che non ci sono più

"Così non va, questo non è il sistema di gestire le relazioni a livello comunitario. Non dobbiamo essere trattati come il fanalino di coda o come la periferia dell'impero. Noi siamo la culla dei prodotti tipici, ne abbiamo 4500 e abbiamo avuto i primi riconoscimenti comunitari".

Così ad AGRICOLAE il presidente della regione Veneto Luca Zaia commentando la notizia della mancata risposta da parte di Palazzo Chigi alle richieste del Mipaaf di inserire la questione aceto balsamico sloveno all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri per procedere con l'ex art 259 del TFUE e fare ricorso alla Corte di Giustizia Ue.

"Purtroppo queste incursioni che vengono fatte nei confronti della tutela del nome e dei produttori sono pericolose per due aspetti", prosegue Zaia. "Prima di tutto il danno economico: i prodotti che scimmiottano il nome e aggrediscono l'originale creano infatti confusione che danneggia il mercato; occorre poi considerare che se l'aceto balsamico sloveno dovesse averla vinta, si aprirebbe il vaso di Pandora a livello comunitario. Ci sarebbe infatti un precedente per cui chiunque potrebbe fare lo stesso, basta pensare allo champagne".

"Penso che a livello comunitario dobbiamo batterci e chiedere già i danni, questa la vera sfida. Non possiamo assolutamente pensare che sia una partita che si possa affrontare con un sorriso: è in gioco il lavoro e il sacrificio dei produttori di oggi e di quelli che non ci sono più ma che hanno contribuito a costruire il nome del prodotto", conclude.