Acquacoltura, Battistoni (Mipaaf): “Attivo il bando per sostegno a contratti assicurativi. Prevista copertura per danni cagionati da Covid-19”

Si tratta di una misura estremamente importante per gli operatori dell’acquicolo perché il bando, che è il terzo dopo gli Avvisi emanati nel 2019 e 2020, prevede l’erogazione di un contributo, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso del 50% dei costi sostenuti dagli imprenditori per il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi degli stock acquicoli stipulati a fronte del rischio di perdite economiche. Gli eventi che sono riconosciuti per la copertura del danno sono: calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l’operatore non è responsabile, malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l’operatore non è responsabile e la crisi sanitaria pubbliche. Evento quest’ultimo che comprende altresì i danni cagionati dall’attuale pandemia COVID 19. Il termine finale per la presentazione delle domande è il 10 giugno 2021.

