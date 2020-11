Agea – Caa, De Bonis: intesa antiburocrazia foglia di fico per mascherare patto di ferro di ben altro genere

“La burocrazia come foglia di fico per mascherare i soliti accordicchi tesi soltanto a mantenere le posizioni consolidate. C’è da chiedersi perché l’ente che fa capo al Mipaaf proponga questi patti esclusivamente a un’associazione di categoria ignorando tutte le altre. Credo proprio non sia stata l’Europa a suggerire ad Agea di stipulare un patto anti-burocrazia solo con Coldiretti per evitare all'Italia di perdere fondi europei. Del resto, le vicende della Puglia, anche giudiziarie, di cui l’Europa è a conoscenza, dimostrano che proprio quando questi patti si fanno troppo stretti sorgono grane, soprattutto laddove ci si affida a tecnici, più o meno legati a organizzazioni specifiche, che diventano dei veri e propri ras dei PSR. Non a caso, sia il TAR che l'OLAF hanno acceso i riflettori sulla gestione dei fondi comunitari. Tramite gli strumenti istituzionali di sindacato ispettivo mi attiverò con un’interrogazione ad hoc al fine di capire se per caso non sussista un rapporto privilegiato tra Agea e Coldiretti”.

