Agea, cinque anni per dare il via a contratti della durata di cinque anni. E intanto paga circa il doppio e i Caa arrancano

E' come acquistare una partita di prodotti alimentari la cui scadenza è prevista dopo cinque anni e impiegare cinque anni per mettere in tavola i prodotti. Pagando quindi più del dovuto per mangiare roba vecchia e scaduta.

Questo in sintesi quanto avvenuto in Agea per i bandi Consip-Sian.

Dopo oltre 4 anni e mezzo dalla sua indizione (avvenuta nel settembre 2016) la gara per la gestione del SIAN di AGEA non risulta ancora interamente conclusa (e lo sarà, forse, nel 2022). Manca ancora l'assegnazione del lotto Agronomia per un valore a base d'asta di 180 milioni.

Oltre cinque anni per concludere una gara che prevede una durata del servizio di cinque anni.

Dopo ricorsi su ricorsi che hanno fatto passare anni e anni in cui l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha pagato circa il doppio di quanto previsto dai bandi vinti dai nuovi soggetti (in quanto sono andati in proroga i contratti preesistenti), resta ancora in bilico il lotto 2 relativo ai servizi di ingegneria agraria.

Ma intanto Agea paga. E paga salato. Mentre i servizi informatici non funzionano come dovrebbero lasciando - ancora una volta - i Caa in panne e in affanno per garantire la conclusione delle pratiche agricole relative alla richiesta dei contributi Ue.

Tutto questo nell'epoca della transizione digitale e dell'innovazione.

La data di pubblicazione dei quattro bandi di gara risale infatti al 30/09/2016 per un importo bandito di 555.000.000,00 euro e un'importo di aggiudicazione totale pari a 249.012.676,95 euro.

Si tratta del Lotto 1, la cui data di aggiudicazione risale all' 11/07/2018 agli a ggiudicatari RTI CGR Spa - Compagnia Generale Riprese Aeree (mandataria) - E-GEOS Spa (mandante) per un i mporto di aggiudicazione di 10.629.979,20 euro. Lotto 2, d ata di aggiudicazione 18/04/2019, a ggiudicatari RTI ALMAVIVA S.P.A. – ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. - SERVIZI INFORMATIVI GEOGRAFICI S.R.L. per un i mporto di aggiudicazione pari a 72.308.250,00 euro. Lotto 3, d ata di aggiudicazione 04/04/2019, a ggiudicatari RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A. per un i mporto di aggiudicazione di 137.946.759,47 euro. Lotto 4, d ata di aggiudicazione 04/04/2019, a ggiudicatari RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A. per un importo di aggiudicazione di 28.127.688,28 euro.

Peccato però che si sono susseguiti ricorsi, controversie, esclusioni. Finanche tentativi di azzerare tutto il pacchetto della gara già espletata tramite il Dl Semplificazioni di gennaio 2019 all'esame del Senato. E, se Almaviva ha lasciato solo pochi mesi fa il timone a Leonardo sul lotto 3, il lotto 2 resta invece ancora in mano ai magistrati della giustizia amministrativa.

Il sito Consip infatti - che lascia intendere che i quattro lotti sono stati tranquillamente aggiudicati - si ferma 23 settembre 2019, data ultima in cui risulta essere stato aggiornata la sezione riguardante la "Gara a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian) per Agea".

Ritardo nell’assegnazione della gara che. come faceva notare Federcontribuenti già nel 2019, proprio in occasione del tentativo di annullare la gara, "sembrerebbe aver già apportato - al 2019 - una maggior spesa per l’Erario di 80 milioni di euro".

Una cosa è certa: l’AGEA non si è avvantaggiata dei risparmi derivanti dal minor costo del servizio indicato nelle offerte di gara e già valutato positivamente.

E i Centri di assistenza agricola? Si ritrovano a fare i conti con un sistema a singhiozzo e con le scadenze della Pac e ora del Censimento agricolo Istat.

Era stato scritto: