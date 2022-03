Agea, Consip-Sian, Scalfarotto su delega Patuanelli: bando gara chiuso, non interrompibile e adattabile a nuovi scenari Pac

Signora Presidente, onorevoli deputati, rilevo in premessa che la procedura di gara, suddivisa in quattro lotti per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è stata bandita nel settembre 2016. Al momento erano vigenti le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che hanno attribuito ad Agea la funzione, prima assegnata al Ministero delle Politiche agricole, di coordinamento e gestione del SIAN, prevedendo altresì che la medesima Agea costituisse una società, denominata Sin Spa (la chiamerò sin d'ora innanzi) a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria (51 per cento), alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. A seguito di procedura ad evidenza pubblica prevista dalla legge istitutiva, bandita nel marzo 2006, è stato individuato, per nove anni, il socio privato di Sin. In considerazione della scadenza della partecipazione del socio privato di Sin Spa, il legislatore è intervenuto con l'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, convertito con legge n. 91 del 2015, e, successivamente, con l'articolo 23, comma 7 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con legge n. 160 del 2016, prevedendo che “Agea provveda alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso Sin sino all'espletamento da parte di Consip della procedura ad evidenza pubblica”.

Occorre poi tener presente che il decreto legislativo n. 116 del 2019, modificando il decreto legislativo n. 74 del 2018, ha attribuito al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alcune funzioni e competenze che prima erano assegnate ad Agea.

In particolare, il Ministero assume il ruolo di stazione appaltante - con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, e all'esecuzione dei relativi accordi quadro (articolo 01, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2018, modificato dal decreto legislativo n. 116 del 2019) - nonché l'indirizzo, il monitoraggio, il coordinamento, l'organizzazione, il governo e lo sviluppo del SIAN, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 74 del 2018, fatti salvi i compiti di Agea, di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e), che svolge anche in autonomia organizzativa, secondo l'articolo 01, comma 3, lettera a).

La predetta norma ha altresì previsto la trasformazione di SIN, a seguito della fusione con Agecontrol SpA in società in house del Ministero per non disperdere l'esperienza acquisita negli oltre dieci anni di gestione del SIAN. Evidenzio che tale norma è intervenuta a procedura di gara parzialmente in corso, relativamente ai lotti 2 e 3, e quando Agea aveva già sottoscritto l'accordo quadro e il contratto esecutivo con i fornitori individuati da Consip per i lotti 1 e 4. Rilevo inoltre che la citata procedura si è conclusa in data 24 novembre 2021, quando Consip, pubblicando la notizia sul proprio portale istituzionale, ha aggiudicato l'ultimo lotto ancora in esame, il numero 2, per il quale il Ministero ha sottoscritto il relativo accordo quadro in data 13 gennaio 2022, dell'anno in corso.

Occorre far presente che, sempre nel citato decreto legislativo, si è proceduto a una modifica della disposizione di cui all'articolo 16, concernente la soppressione di Agecontrol SpA, con il trasferimento del relativo personale in Agea e la successione di SIN SpA in tutti i rapporti di Agecontrol SpA, ivi compreso il personale, allo scopo di non disperdere il bagaglio di esperienze a presidio delle attività di controllo che saranno rese in favore di Agea e del Ministero.

Riguardo alle nuove metodologie di controllo cui si fa riferimento e cioè al cosiddetto monitoraggio satellitare, che costituiranno l'elemento principale di accertamento delle superfici e degli ordinamenti colturali oggetto delle domande di aiuto nell'ambito della PAC post 2023, faccio presente che esse concorrono, unitamente alle altre metodologie di verifica (come per esempio i rilevamenti aerofotogrammetrici, le foto geotaggate, i controlli in loco, eccetera) alla ricostruzione ed all'aggiornamento delle basi di dati sui suoli agricoli in uso all'amministrazione.

Si tratta, pertanto, di un arricchimento del contesto delle attività di controllo del lotto 2, gara SIAN, le cui specifiche contengono gli essenziali elementi di flessibilità che consentono l'implementazione delle tecnologie che si rendono via via disponibili.

In tale contesto, restano comunque ferme le ulteriori attività di controllo, costituite principalmente da verifiche in azienda previste per la determinazione degli aiuti sulle misure a investimento. Occorre, altresì, evidenziare che la struttura degli attuali contratti non impone obblighi di acquisizione di tutti i servizi previsti dal capitolato, ma consente alle amministrazioni di approvvigionarsi, con la necessaria flessibilità, sulla base dei fabbisogni che la stessa rappresenta.

Alla luce di quanto anzidetto, si può conclusivamente affermare: che gli atti contrattuali in essere consentono di adattare le attività richieste dall'amministrazione agli scenari evolutivi della PAC; che la gara, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si è definitivamente conclusa e pertanto non è percorribile la prospettata interruzione e che non sussiste alcun obbligo in ordine all'acquisizione di servizi ritenuti dalla stessa amministrazione obsoleti.