Agea, Corte dei Conti: contenziosi costano oltre 40mln di euro, bilanci in ritardo e dati non trasmessi

Male il capitolo contenziosi secondo la relazione della Corte dei Conti su Agea. La Corte dei Conti rileva che dal primo gennaio 2018 al 30 aprile 2020 risultano definiti 313 contenziosi di cui 157 in senso favorevole ad Agea e 156 in senso sfavorevole. Il valore complessivo di tali giudizi è pari a 50.8 milioni di euro di cui, per un valore di circa 15 milioni, Agea è risultata soccombente.

"Dato parziale", specifica la Corte dei Conti, in quanto riguarda solo le controversie relative all'Ufficio monocratico. Malgrado richiesto nessun dato e informazione sono stati trasmessi con riguardo al contenzioso di competenza diretta dell'area amministrazione". Per quanto riguarda gli oneri a carico del bilancio Agea per interessi e spese legali, la spesa complessiva supera il milione e mezzo di euro. Effettuando un calcolo della previsione degli oneri per interessi e spese legali per contenziosi da definire, utilizzando come parametro il costo medio sostenuto nel 2018, la Corte stima che i costi che l'Ente rischia di sostenere ammontano al "considerevole importo di 44,3 milioni di euro".

Senza contare che non è previsto alcun accantonamento per tali spese. Anzi, la Corte evidenzia che i bilanci di previsione sono stati approvati in ritardo e "non essendo intervenuta nel corso del 2018 l'approvazione del conto consuntivo 2017 non si è potuto procedere al formale assestamento al bilancio di previsione 2018, e ciò con evidente anomalia nel sistema di gestione del ciclo di bilancio".