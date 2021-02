Agea, Corte dei Conti: spese dirigenti fuori previsione del +16%, del personale -2%

Focus, da parte della Corte dei Conti, anche per quanto riguardano le somme ascritte alle spese per il personale: dal confronto dei dati relativi agli impegni di spesa personale dirigente e non dirigente e di quelli relativi ai corrispondenti costi emerge che, per il personale dirigente, il costo sostenuto è pari a +16 per cento rispetto alla spesa impegnata mentre per il personale il costo sostenuto è pari a -2 per cento. In corso di contraddittorio con il Mef anche l'uso di buoni pasto anche in caso di permessi sindacali e il pagamento della diaria anche nel caso di missioni all'estero aventi per oggetto riunioni reputate come sprovviste dei presupposti prescritti dalla normativa.

