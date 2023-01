Agea, Corte dei Conti su 2020: criticità strutturali. Stato ha perso 169 mln a causa rettifiche Ue. La delibera

La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato, con Delibera n. 141/2022, la relazione sulla gestione 2020 dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), che coordina, a livello nazionale, i finanziamenti europei nel settore agricolo.

A fronte dei 4.266 milioni di euro di aiuti comunitari erogati agli agricoltori italiani dagli organismi pagatori, lo Stato ha ricevuto rimborsi per 4.097, con una differenza (169 milioni) legata a rettifiche e correzioni finanziarie della Commissione europea per riscontrate carenze e irregolarità nei sistemi di gestione e controllo. La Corte ha ribadito, nel merito, la necessità di controlli più efficienti da parte di AGEA verso gli organismi pagatori, per evitare i rilievi UE nei confronti di questi ultimi, nonché di AGEA stessa, anche quale Organismo di coordinamento.

L’avanzo di amministrazione 2020 (26.588.491 euro) scende del 56% sul 2019, per la mole di residui attivi e passivi conservati nello stesso anno e per la diminuzione delle disponibilità certe e liquide, con la conseguente raccomandazione dei giudici contabili per l’adozione di una prudente gestione del bilancio.

L’avanzo di amministrazione sostanziale è pari a 8.917.482 euro. I residui attivi dell’esercizio ammontano a 61.649.778 euro, in calo del 24% sul 2019. I residui passivi sono pari a 163.094.852 euro (-11,23%). I residui passivi derivati dalla competenza 2020 ammontano a 91.009.963 euro e quelli provenienti da esercizi precedenti a 72.084.889.

I costi della produzione, maggiori del valore della produzione, determinano un risultato negativo di 12.767.844 euro (- 377% sul 2019). La perdita economica sale a 13.962.461 euro (3.387.795 nel 2019) e il valore del patrimonio netto è pari a 25.041.577 euro (-35,8%).

La Corte ha evidenziato anomalie e criticità, anche di carattere strutturale, legate all’assenza di un regolamento contabile in linea con la normativa vigente (quello attuale è del 2008), di un sistema di contabilità economico-analitica e di un sistema di controllo di gestione, rilevando, in aggiunta, il mancato rispetto dei termini di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e auspicando tempi brevi per la definitiva approvazione dei regolamenti di organizzazione e di contabilità.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la delibera della Corte dei Conti:

DELIBERA 141 CORTE DEI CONTI