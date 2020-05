AGEA, DE CARLO, FDI: RIDISCUTERE E RIMANDARE CONVENZIONE CAA. STATO SIA VICINO A LAVORATORI, NON PUO PROPRIO LUI FARGLI PERDERE IL LAVORO

"Per questo chiediamo che la convenzione sia posticipata alla fine del 2021 in modo tale che nel frattempo si possa ridiscutere tutto e trovare la quadra", prosegue. "Lo stato (l'Agea è un ente pubblico) non può assolutamente, in un momento di difficoltà come questo, far perdere il lavoro per mano sua ai privati lavoratori che magari ancora non hanno neppure ricevuto i 600 euro promessi", conclude.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK