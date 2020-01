AGEA: NEL 2019 EROGATI 2 MILIARDI – SERPILLO, UCI: SOSTEGNO REALE AL SETTORE IN UNA FASE ESTREMAMENTE CRITICA

Dall’inizio della programmazione al 31/12/19 Agea ha erogato, sempre con riferimento ai 13 programmi regionali e al programma nazionale, più di cinque miliardi di euro di risorse pubbliche a favore di 580.000 beneficiari.

Nel 2019, per gli aiuti diretti, si è avviato il pagamento dei saldi della domanda unica 2019; si tratta di oltre 135 mila beneficiari per 291 milioni di euro di aiuti erogati. A ciò si aggiungono 974 milioni per l’anticipo, che ha interessato oltre 448 mila aziende agricole, per un totale erogato pari a 1,265 miliardi a favore di oltre 584 mila agricoltori. Rispetto alla scorso anno, si è registrato un incremento di aiuti erogati nella domanda unica entro la fine dell’anno, di oltre 98 milioni di euro.

Molto importante anche il risultato del Programma nazionale di sviluppo rurale, per il quale nell’anno 2019 sono stati realizzati pagamenti a 56.829 beneficiari, per un importo complessivo pari a 349 milioni di euro. Solo nel mese di dicembre 2019, Agea ha avviato i rimborsi in favore delle aziende agricole che hanno stipulato polizze assicurative agevolate a copertura delle produzioni vegetali del 2019. Per quanto riguarda i Psr, ben 12 Psr (sui 13 di gestione Agea) hanno superato l’obiettivo di spesa al 31/12/2019 necessario per evitare penalizzazioni da parte della Commissione Europea in base alla regola “N+3”.

A seguito dell’ultimo decreto di pagamento autorizzato da Agea, risulta infatti contabilizzata una spesa pubblica superiore a quella necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo pari a 414,6 milioni di euro. La Puglia non ha raggiunto l’obiettivo, avendo realizzato una spesa di circa 142 milioni di euro (86 milioni di euro di quota Feasr) inferiore alla soglia minima necessaria per evitare il disimpegno.

Dall’inizio della programmazione al 31/12/2019 Agea ha erogato, sempre con riferimento ai 13 programmi regionali e al programma nazionale, più di cinque miliardi di euro di risorse pubbliche a favore di 580.000 beneficiari. Nell’anno 2019 le risorse erogate sono state pari a circa 1,9 miliardi di euro, in favore di 180.000 beneficiari.

Mario Serpillo, Presidente Nazionale UCI: “Un plauso per aver gestito questo delicato comparto dando un sostegno reale al settore in una fase estremamente critica”.

