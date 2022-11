Agea, parere favorevole Camera a Fabio Vitale, nuovo direttore Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Oggi, in Commissione Agricoltura della Camera, è stato dato parere favorevole alla proposta di nomina di Fabio Vitale a direttore generale dell'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

“Fondamentale è l’informatica. C’è forte necessità che Agea abbia una struttura informatica propria, che possa coordinare al meglio tutte le attività di progettazione, sviluppo e applicazione dell’attività informatica. C’è poi la lotta alle frodi, in vent’anni è stato recuperato solamente il 24% sulle frodi complessive. Vorrei mettere all’interno della struttura una attività di fix management per creare una filiera del valore tra Agea nazionale e i territori. Bisogna poi intervenire sui contenziosi, non è possibile che Agea stia viaggiando verso il 60% dei contenziosi in perdita, con spese legali che oscillano sui 44 mln euro e una perdita di capitale di quasi 450 mln euro. Sui tempi di pagamento siamo poi gli ultimi in Europa. Sulla Pac 23/27 l’obiettivo è conciliare l’assetto organizzativo.”

Così in Comagri Camera l’audizione del dottor Fabio Vitale nell'ambito della proposta di nomina a direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).