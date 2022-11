Agea, ultimati anticipi domanda unica: 1,2 mld a 508mila beneficiari

L’Organismo Pagatore AGEA rende noto che oggi ha ultimato l’erogazione degli anticipi degli aiuti della domanda unica e delle misure a superficie e animali dello sviluppo rurale in favore di 508 mila beneficiari, per un importo totale di 1.218 milioni di euro.

In dettaglio il pagamento di anticipo ha interessato 391.014 aziende che hanno presentato la domanda unica per un importo di 780.306.993,79 euro e 117.391 domande dello sviluppo rurale per un importo di 437.881.175,50 euro, con un incremento per i PSR di circa il 70% rispetto allo scorso anno.

Il pagamento delle misure a superficie dello sviluppo rurale ha consentito alla Regione Siciliana di raggiungere i target di spesa previsti dalla Commissione Europea per Programma di Sviluppo Rurale Regionale con largo anticipo rispetto alla scadenza del 31/12/2022.

Tra le Regioni per le quali Agea è Organismo Pagatore avevano già raggiunto l’obbiettivo le Regioni Campania, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio Molise e Valle d’Aosta.