Agia-Cia, Fini: Garantire innovazione e reddito per avvicinare i giovani. Pronti a costruire agricoltura del futuro con nuovo governo e Lollobrigida. VIDEOINTERVISTA

"Il ricambio generazionale ha avuto negli ultimi anni una accelerazione, però è ancora troppo poco. I giovani in agricoltura sono pochi, quindi possiamo e dobbiamo fare di più. Bisogna creare le condizioni affinché il giovane si avvicini all’agricoltura e investa in una azienda agricola. Questo si può fare creando dei percorsi legati sicuramente all’innovazione, in modo da attrarre maggiormente il giovane all’impresa agricola. Bisogna però anche garantire una prospettiva reddituale e lo si può fare sia accedendo ai contributi ma specialmente mettendo in campo politiche che avvicinino maggiormente il giovane al settore agricolo.”

Così ad AGRICOLAE il presidente di Cia Cristiano Fini a margine dell’assemblea elettiva straordinaria Agia-Cia.

“Abbiamo delle grandi sfide da affrontare e lo vogliamo fare come Cia insieme al ministro e all’esecutivo, così da affrontare meglio non le emergenze e poter programmare quella che sarà l’agricoltura del futuro. Se interveniamo attraverso progettazione e programmazione avremo meno emergenze da dover fronteggiare.

Vogliamo costruire un Made in Italy più competitivo e che si basi sulla materia prima prodotta dagli agricoltori. L’agricoltura deve perciò essere messa al centro da parte del ministero e dell’intero governo per poter continuare ad esportare le nostre eccellenze in giro per il mondo. Chiediamo atti concreti e noi di Cia siamo pronti a collaborare.”