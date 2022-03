Agribusiness, nasce Cropwise: tutta la forza dell’innovazione digitale di Syngenta ora in un’unica app

Cambiamenti climatici, crescita esponenziale dei problemi fitosanitari delle colture, sfruttamento eccessivo delle risorse naturali: sono queste le sfide cruciali che investono oggi la filiera agricola e per le quali la transizione digitale può fornire soluzioni concrete. Syngenta, azienda leader a livello globale nell’agribusiness, risponde con il lancio di Cropwise, una nuova piattaforma digitale realizzata per contenere tutti i servizi digitali e le più recenti tecnologie sviluppate dall’azienda a supporto della protezione dei campi.

La piattaforma permetterà una gestione congiunta degli strumenti digitali messi a disposizione da Syngenta nel mondo attraverso una declinazione su quattro livelli: Cropwise Sustainability, Cropwise Imagery, Cropwise Protector e Cropwise Seed Selector. In questo modo, sarà possibile per gli agricoltori coordinare tramite uno stesso strumento i diversi applicativi tecnologici utili all’intervento e al monitoraggio integrato dei campi, per l’utilizzo mirato degli agrofarmaci a loro difesa e per la salvaguardia del suolo e delle risorse naturali.

Tra i sistemi più innovativi proposti da Cropwise ci sono la sezione Sustainability, composta da eMAT, la piattaforma che permette di incrociare, in ambito vitivinicolo, i profili residuali degli agrofarmaci impiegati con le normative vigenti sui Limiti Massimi dei Residui, per facilitare l’accesso alle certificazioni di qualità e ai mercati internazionali, e Runoff Tool, lo strumento per valutare i rischi di erosione del suolo e di ruscellamento e per suggerire l’intervento con le adeguate pratiche di mitigazione.

Ad accrescere il valore di questa applicazione per gli agricoltori contribuiscono anche le altre sue anime, Cropwise Imagery che, attraverso il potere delle immagini satellitari, permette una rapida verifica da remoto sullo stato di salute delle coltivazioni e Cropwise Protector, il sistema che indica il momento migliore per intervenire a difesa dei cereali dalle malattie fungine, un supporto concreto all’agricoltore per un processo decisionale più rapido e accurato, a beneficio della produttività e dell’ambiente.

“Siamo orgogliosi di presentare uno strumento che migliorerà concretamente le possibilità per gli agricoltori di intervenire in maniera efficace per la gestione e protezione delle colture e per contrastare le problematiche climatiche, fitosanitarie e geologiche che sempre più frequentemente minacciano la buona resa e la qualità delle produzioni Made in Italy”, ha dichiarato Riccardo Vanelli, Amministratore Delegato di Syngenta Italia. “Cropwise rappresenta un veicolo di innovazione e il risultato di un investimento importante a vantaggio di quel percorso di transizione digitale che è oggi una delle sfide più salienti con le quali il comparto agroalimentare si confronta, per un suo sviluppo pienamente sostenibile”.

L’utilizzo della piattaforma è semplice e intuitivo e facilita la user experience anche per chi è meno avvezzo agli strumenti digitali. In ogni caso, il team Syngenta sul territorio è sempre disponibile per affiancare gli utilizzatori e far scoprire loro le molteplici funzioni e occasioni di utilizzo che rendono Cropwise un vero alleato nella gestione quotidiana del campo.

“La piattaforma offre un pannello di controllo e di gestione comune alle soluzioni digitali di ultima generazione che in questi ultimi anni sono stati al centro delle nostra offerta di valore in Italia e nel mondo”, ha dichiarato Giacomo Purromuto, New Technologies Technical Lead di Syngenta Italia. “È proprio l’utilizzo combinato di questi strumenti a valorizzarne il potenziale strategico. L’applicazione dei principi dell’agricoltura 4.0 non può dirsi tale se le imprese non lavorano congiuntamente alla risoluzione dei rischi e a uno sfruttamento combinato del potenziale tecnologico oggi a loro a disposizione”.