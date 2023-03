Agricoltori invisibili trovano un loro spazio grazie al centro studi Agricolis di Confeuro

Sarà presentato nella giornata di giovedì 9 marzo il nuovo centro studi Agricolis della Confeuro, uno strumento utile a colmare quel vuoto culturale, statistico e assistenziale che istituti come la UE e strumenti come la PAC hanno trascurato. Gli amanti della terra non censiti sono oltre 1 milione, molti dei quali vendono in mercati rionali, parte della loro produzione ortofrutticola. Il progetto Agricolis sarà presentato durante l’evento annuale della Confeuro intitolato “Qualità, Costanza e Resilienza” che si terrà presso l’Hotel Holiday Inn Parco dei Medici a Roma. Agricolis vuole dare visibilità e voce alla categoria di “agricoltori per passione” che in modo autonomo, curano e lavorano piccoli appezzamenti di terreno, persone che lavorano la terra senza fare uso di pesticidi, anticrittogamici, concimi chimici, stimolanti e maturandi e per questi motivi sono indispensabili “sentinelle dell’ambiente”. Agricolis si doterà di strumenti atti a produrre documenti, indagini, studi mirati su questa categoria e procederà al loro censimento all’interno di un Albo, sviluppando inoltre una serie di attività culturali (eventi, seminari, corsi) per la divulgazione di questo fenomeno.