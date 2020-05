La regione Lombardia pubblica un video per ricordare come gli agricoltori lombardi e la filiera agroalimentare non si sono mai fermati, in prima linea per garantire l’approvvigionamento alimentare in una delle regioni più colpite dalla pandemia. Agricoltori come soldati in trincea durante una guerra. AGRICOLAE pubblica di seguito il video;

La regione Lombardia pubblica un video per ricordare come gli agricoltori lombardi e la filiera agroalimentare non si sono mai fermati, in prima linea per garantire l'approvvigionamento alimentare in una delle regioni più colpite dalla pandemia. Agricoltori come soldati in trincea durante una guerra.