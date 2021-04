Agricoltori non potranno più panificare. Tar condanna Mipaaf e Mef

Dopo 11 anni arriva la risposta al ricorso della Fippa contro gli agricoltori che panificano. E vince. E ora il decreto Galan viene annullato e il Mipaaf e il Mef in solido (e Coldiretti) devono pagare le spese di lite.

Tutto è iniziato undici anni fa quando, nel 2010, la Fippa e un panificatore avevano fatto ricorso contro il provvedimento ministeriale del Mipaaf dell'allora Giancarlo Galan del 5 agosto 2010, nella parte in cui aveva incluso la “produzione di prodotti di panetteria freschi” nel novero delle “attività agricole connesse”, produttive di reddito agrario a’ sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c) del DPR 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), in quanto tale assoggettate alla favorevole disciplina fiscale per tale forma di reddito contemplata. E la faccenda è finita al T.A.R. del Lazio, Sez. II S che lo scorso 28 aprile 2021, ha deciso con la sentenza n. 4916.

Luca Vecchiato, allora presidente Fippa, spiegava nel 2010: “Il decreto del 5 agosto crea di fatto una distorsione del mercato ai danni dei panificatori italiani. Grazie a un “decreto balneare”, oggi ci ritroviamo a competere contro una categoria – quella degli agricoltori - la cui pressione è di oltre il triplo inferiore alla nostra, con un regime forfetario che si ferma al 15% mentre per i panificatori artigiani arriva fino al 52%". E rimarcava come il settore fosse già stato pesantemente colpito con le liberalizzazioni del decreto Bersani.

Oggi - dopo 11 anni - il Tar, che parla di effetto distorsivo della concorrenza e di incidenza sugli scambi tra gli Stati Membri, non ha dubbi: "è evidente che il beneficio fiscale concesso alle imprese agricole nella attività di panificazione:

- non ha un impatto prettamente locale, essendo rivolto alla generalità delle imprese agricole cui è consentito di svolgere liberamente la attività di panificazione, all’interno del territorio nazionale, godendo di un peculiare “favor fisci”;

- è suscettibile, indi, di ledere la posizione di tutte le altre imprese –non esplicanti attività agricola- che a quel mercato partecipino o intendano legittimamente partecipare, ivi comprese quelle provenienti da altri Paesi dell’Unione.

- dalla qualificazione della misura adottata con i gravati DDMM nei termini di “aiuto di Stato”, discende in via affatto consequenziale la violazione da parte dello Stato italiano dell’obbligo di preventiva notifica alla Commissione nonché, ed a fortiori –essendo stato precluso in nuce lo scrutinio di compatibilità ad essa Commissione solo spettante- dell’obbligo di standstill ex art. 88 TCE, ratione temporis applicabile, ora trasfuso nell’art. 108 TFUE.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciandosi sul ricorso - si legge - annulla i gravati decreti ministeriali limitatamente alla inclusione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse ex art. 32 TUIR, di quelli rivenienti dalla “produzione di prodotti di panetteria freschi” (DM 5 agosto 2010) nonché dalla “produzione di pane” (DM 17 giugno 2011).

E condanna i ministeri resistenti, in solido tra loro, e la Coldiretti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 5.000,00, oltre accessori come per legge, a carico dei Ministeri, e in € 5.000,00, oltre accessori come per legge, a carico della Coldiretti;

- tutte le parti resistenti, in solido tra loro, al rimborso del contributo unificato, nella misura effettivamente versata dai ricorrenti".