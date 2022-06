Agricoltura 4.0, Fondazione Leonardo. Nuria Sanz (Unesco/Fao): Sistematizzare la conoscenza degli agricoltori per puntare ad una ricerca di precisione

“La rivoluzione meccanica degli anni 70 ci porta oggi un’Africa nell’area sub sahariana dove non esiste ancora un trattore, non abbiamo aiutato a sviluppare un’uscita dignitosa agli agricoltori che soffrono nelle aree più drammatiche del pianeta e questo perché non abbiamo ascoltato attentamente”.

Nuria Sanz, Director of Unesco Mexico/Special Advisor for FAO, UN Rome - FAO, nel corso della I Conferenza nazionale sull’Agricoltura di Precisione, promossa da Fondazione Leonardo–Civiltà delle Macchine, Politecnico di Bari e Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

“Abbiamo fatto tanto per l’ambiente ma c’è ancora molto da fare. Consumiamo al ritmo di 1,7 pianeti all’anno, i paesi del G20 consumano 3 pianeti all’anno. Un ritmo inaccettabile e l’ascolto preciso della Fao si concentra sull’agricoltura familiare. Le aziende dell’agricoltura familiare sono le famiglie e il capitale umano corrisponde a 2,3 mld di persone (il 30% della popolazione mondiale) che produce l’80% del cibo. Dunque 600 milioni di aziende sono aziende familiari e la maggior parte produce su una superficie di meno di 5 ettari.

Bisogna incentivare la biodiversità del suolo, la diversità della dieta e la diversità genetica rispondendo a tutti questi agricoltori che preservano tali aspetti senza avere alcun incentivo. Non c’è in più di 150 paesi del mondo una giurisprudenza o un sistema regolatorio che risponda a questa capacità di gestire e conservazione in situ.

Serve una ricerca di precisione, ma per far ciò occorre sistematizzare la conoscenza degli agricoltori del mondo eppure questo non è ancora stato fatto sufficientemente, la conoscenza si sta perdendo.”

Un’eccellenza italiana potrebbe essere quella di gestire un osservatorio di agricoltura e un osservatorio del paesaggio, considerando il vantaggio patrimoniale della conoscenza.”