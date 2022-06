Agricoltura 4.0, Fondazione Leonardo. Patuanelli: Innovazione garantisce qualità e quantità delle produzioni agroalimentari, senza rinunciare a distintività

“L’innovazione è uno strumento, non è il fine, e come tale ci pone una domanda: dove vogliamo portare l’agricoltura nei prossimi trent’anni? I temi sono quelli dell’accesso al cibo, della produzione e della necessaria transizione ecologica. Dobbiamo allora garantire una produzione di cibo sempre maggiore assicurando prezzi accessibili, prodotti sicuri e con meno input ambientali. L’innovazione allora diventa il principale strumento per raggiungere questi obiettivi.

Chiedersi se esiste una dicotomia tra una agricoltura vista come omologazione e produzione di commodities e un’agricoltura che punta invece alla distintività e alla multifunzionalità ha molto senso, perché è un conflitto che esiste.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso della I Conferenza nazionale sull’Agricoltura di Precisione, promossa da Fondazione Leonardo–Civiltà delle Macchine, Politecnico di Bari e Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

“Oggi abbiamo una guerra non del grano, ma del prezzo del grano perché le quantità non ci mettono in difficoltà. Desta preoccupazione la speculazione finanziaria invece. Si tratta però di commodities, mentre noi dobbiamo confermare il valore della distintività delle produzioni agroalimentari che possiede l’Italia.

Aver costruito un pacchetto di misure chiamato transizione 4.0 e aver consentito all’agricoltura di accedere alle risorse del 4.0 mi rende molto orgoglioso. I dati e gli effetti positivi sono noti, registriamo infatti l’aumento costante degli investimenti e l’attrattività che il 4.0 ha sul mondo agricolo. Quello agricolo è un settore conservatore da un lato ma profondamente innovatore dall’altro, ha infatti capito che deve fare un percorso di innovazione anche per consentire ai giovani di arrivare all’agricoltura.

La micro impresa, che rappresenta l’ossatura del sistema produttivo italiano, ha difficoltà ad investire in alcuni settori come la ricerca/sviluppo e l’innovazione. Bisogna allora implementare degli strumenti che possano portarci ai controterzisti dell’innovazione, cioè a chi mette a disposizione anche del più piccolo agricoltore gli strumenti dell’innovazione. Si tratta di servizi da mettere a disposizione in maniera condivisa con tutti i produttori, servono dunque le organizzazioni e le associazioni di produttori, i comuni, i consorzi, le associazioni di categoria. Serve inoltre investire di più in ricerca e sviluppo ed il ruolo del Crea e delle Università in questo è fondamentale. Penso alle Nbt che sono altra cosa rispetto agli ogm e che possono portare all’obiettivo di aumentare la capacità produttiva in un contesto climatico sempre più complesso.

Centrale poi è il tema della formazione, rischiamo di avere tecnologie molto avanzate e nessuno che sappia usarle. Questo è un tema su cui confrontarsi, altrimenti rischiamo di perdere occasioni importanti. Per questo ricordo che è disponibile il pacchetto formazione 4.0.

Infine c’è il tema della redditualità degli imprenditori agricoli e del trasferimento del valore lungo tutta la filiera. Lo vediamo anche in questo periodo con la Grande distribuzione che riconosce alla trasformazione l’aumento dei costi dei fattori della produzione, ma questo non sempre arriva poi all’agricoltore.

Stiamo perciò lavorando sul tema della diversificazione del reddito, penso alle agroenergie ad esempio o al biogas e biometano.”